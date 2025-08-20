KO JE VIOLETA PEKOVIĆA? 8 godina starija od Pokemona, kupio joj stan od 200.000 € kad mu je rodila SINA, a bavi se baš ODGOVORNIM poslom
Čuveni košarkaš Nikola Peković , kojeg ima nadimak Pokemon, se zbog ljubavnice preselio iz Crne Gore u Srbiju, tačnije u okolinu Beograda, gde porodica njegove nove izabranice na najvišem nivou o njemu vodi računa. Porodica je nabavila životinje koje motre da Pekmen bude siguran.
Nikola i Violeta više od godinu dana ne žive zajedno, ali do razvoda još nije došlo.
Ko je Violeta Peković
Proslavljeni košarkaš i njegova još zakonita supruga, doktorka radiologije Violeta Peković, upoznali su se 2015. a već u junu sledeće godine venčali su se na gala proslavi u Bečićima. U februaru naredne godine, bračni par je dobio sina.
Violeta i Nikola su se sreli 2015. godineu Pljevljima, gde je ona u to vreme živela, a upoznao ih je Pekovićev blizak prijatelj. Osam godina starija od Nikole, doktorka radiolog Violeta i bivši košarkaš su svoju ljubav krunisali 18. juna 2016. godine. Mlada je uzela prezime Peković i rasplakala se dok se upisivala u knjigu venčanih! Nažalost, dva meseca kasnije, mediji su objavili vest da su Nikola i Violeta izgubili bebu. To je bio bolan trenutak za njih i ostali su u šoku, budući da nisu ni slutili da nešto nije u redu.
Već naredne godine Violeta je donela njihovo prvo dete na svetu, kome su roditelji dali ime Fedor.
- Nikola je naručio sat marke roleks od 30.000 evra, koji će pokloniti Violeti kada bude izašla iz porodilišta s njihovim sinom. Pored toga, ženu će obradovati i luksuznim stanom u elitnom naselju Podgorice, koji vredi oko 200.000 evra - ispričao je izvor blizak bivšem košarkašu.
U martu 2018. godine, Nikola i Violeta su krstili svog sina uoči prvog rođendana. Svog naslednika su krstili u manastiru na Cetinju.
Bivša podnela tužbu
Pekovićeva još zakonita supruga podnela je tužbu protiv aktuelne devojke svog muža, od kojeg se razvodi, za proganjanje i uznemiravanje, o čemu je Kurir već pisao. Doktorka je nadležnim organima u Crnoj Gori dostavila kompletan dokazni materijal, ali su je oni uputili da to isto učini i u Srbiji.
Iako se spekulisalo da će po drugi put da se ženi, on je odustao od veselja zbog sukoba s još uvek zakonitom suprugom, doktorkom Violetom. On živi sa aktuelnom izabranicom, koja nije poznata javnosti, a čuveni Pekmen je zarad mira doneo odluku da venčanja neće biti.
- Priča se da je toliko zaljubljen da već planira novo venčanje, iako se zvanično još uvek nije razveo od Violete - rekao je izvor Kurira.