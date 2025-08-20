Iako se spekulisalo da će po drugi put da se ženi, on je odustao od veselja zbog sukoba s još uvek zakonitom suprugom, doktorkom Violetom. On živi sa aktuelnom izabranicom, koja nije poznata javnosti, a čuveni Pekmen je zarad mira doneo odluku da venčanja neće biti.

- Priča se da je toliko zaljubljen da već planira novo venčanje, iako se zvanično još uvek nije razveo od Violete - rekao je izvor Kurira.