Ognjen Amidžić će biti moderator takmičenja Pinkove zvezde. To znači da će on predstavljati produkciju televizije Pink i donositi odluku ako žiri ne može da donese istu, odnosno da prelomi koji kandidat ide dalje ako bude izjednačeno. Još uvek nije poznato ko će da vodi ovo takmičenje, ali po svemu što se za sada zna, Pinkove zvezde će biti najgledaniji i najvreliji projekat ove jeseni. Naime, početkom septembra oni će u teatru Odeon da urade tri emisije koje će predstavljati audicije za predtakmičenje. A onda se takmičenje sa odabranim kandidatima seli u ogroman studio koji se trenutno uređuje u Šimanovcima.

Ognjen Amidžić  Foto: Printscreen

Kako je Željko Mitrović najavio, to će biti spektakularna scenografija sa najnovijim tehničkim dostignućima koja će obezbediti da ovaj projekat bude nešto, do sada neviđeno, na ovim prostorima. U crvenim stolicama za žiri sedeće Desingerica, Dragan Stojković Bosanac, Zorica Brunclik, Viki Miljković i Jelena Karleuša.

Kurir.rs/Scandal!

