Slušaj vest

Maja šuput još jednom je pokazala d je prava kraljica letnjih dana. na fotografiji koju je podelila sa svojim pratiocima, pevačica pozira pored bazena u atraktivnom crnom kupaćem kostimu, a njena figura oduševila je fanove.

Maja Šuput u provokativnom kupaćem kostimu Foto: Preent

Dok sedi uz ivicu bazena, sa pogledom na more i palme, Maja odiše seksipilom, spajajući glamur i opuštenu atmosferu letovanja.

"Predivna Maja...moja si energija...obožavam te" "Lijepa Šimina silueta" bili su samo od nekih komentar

Vlasnica firme

Ukupni prihodi njene firme u 2022. godini iznosili su 518.312 evra, a poslovni subjekt ostvario je neto dobit od 241.969 evra, odnosno malo više od 28 miliona dinara.

Pomenuta firma ima jednog zaposlenog, a Maja preko te firme vodi svoju muzičku karijeru.

Njena druga firma se bavi prodajom kozmetičke linije u kojoj je suvlasnica sa suprugom Nenadom Tatarinovim, prošle godine je ostvarila više milionski promet (oko 275.000 eura), a firma je ostvarila dobit od 30 hiljada evra.

1/10 Vidi galeriju Maja Šuput danas Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram

Maja o razvodu

"I dalje se družimo i letujemo zajedno kao porodica. Mama sam koja mora otići na svirku i prirodno je da je otac s detetom. Ali brzo se žurim nazad jer svi znaju da sam zaljubljena u svoje dete i da mi je to svetinja. Svi smo zajedno, jedna moderna porodica, složni, veseli i živimo u zajednici kao i pre. Nema potrebe da radimo neka razdvajanja. Ovo nam je prirodno, normalno, ugodno i najzdravije za dete", ispričala je Šuput za Story.

Maja je tada istakla da se među njihovoj porodici ništa nije promenilo otkako su se razveli.

"Nenad je prisutan sve vreme, ne uskače po potrebi. Tu sam najsrećnija jer nema ništa lepše od toga da je dete s tatom kad je mama na putu. A još je lepše za dete ako su svi zajedno. Kod nas vam je sve super normalno, kao i pre", dodala je.

Maja Šuput dobila poklon za rođendan: