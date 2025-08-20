Slušaj vest

Pevačica Milena Vučić porodila se u 38. godini i na svet donela dve devojčice. Porođaj je protekao u najboljem redu, pa su mama i bliznakinje već posle nekoliko dana napustile porodilište.

U porodičnom domu sačekao ih je tata Nikola Burovac, kao i brat Nikša i sestra Sara.

- Nikša je dugo priželjkivao pojačanje. Pravo da vam kažem on me je, zajedno sa Nikolom, ohrabrio da “prelomim” i odlučim se za treću trudnoću. Sara svakog dana želi da čuje bebe u stomaku. Oboje kažu da jedva čekaju da se bebe rode, žele da učestvuju u svemu, da pomognu. Pored njih se osećam kao kraljica. Ponosna sam u kakve ljude izrastaju - rekla je Milena Vučić.

Milena Vučić se oglasila iz bolnice i otkrila da je donela dve devojčice na svet Foto: Instagram

Pevačica i njen suprug su za bliznakinje izabrali prelepa imena. Devojčice se zovu Sofija i Ana.

Značenje imena Sofija

Značenje imena Sofija je "mudrost". Ime potiče od grčke reči σοφία (sophia), što znači mudrost, znanje, veština. Sofija je takođe personifikacija mudrosti u grčkoj kulturi.

Značenje imena Ana

Značenje imena Ana je "milost" ili "zahvalnost". Potiče od starohebrejskog imena Hanna. Ime je prisutno u mnogim zemljama i jezicima, a u grčkom i kijevskoj Rusiji ima značenje "ona koja će se roditi/ustati ponovo".