Pevačica, Ljupka Stević ponovo je podigla prašinu na društvenim mrežama!

Pevačica Ljupka Stević izgleda kao bomba u zlatnoj haljini Foto: Preent Screen

Naime, Ljuplka je podelila snimak sa Kopera na društvenim mrežama, a njen uski bikini jedva je izdržao bujni dekolte. Komentari su se samo nuizali, a neki od njih su bili: "Izgledaš kao bomba" "Nikad zgodnija"

Bez dlake na jeziku

- Mislim da ljudi lažu, previše lažu. Glume zvezde, većina mojih kolega zaista glume zvezde. Ja nemam vremena, puno radim – rekla je pevačica koja je progovorila i o svojim emocijama:

- Bude situacija kada kažem: "Okej, napravila si pravu stvar." Kada je neki emotivni problem u pitanju onda kažem: ,,Okej, pravu stvar si, curo, odradila“, ali vrlo često kažem sebi i: ,,Šta ti je ovo u životu trebalo“ – ispričala je pevačica u emisiji „Bez filtera sa Sarom Miom“.

Pevačica kupila stan

- Ako veruješ u Boga, čega se plašiš? Ako ne veruješ, čemu se nadaš? Iza mene je godina koja je bila najteža u životu, a koju nikome ne bih poželela. Ipak, shvatila sam da te Bog priprema za nešto veliko i uzvišeno, darujući ti blagoslov kada ne izgubiš veru nakon velikog pada i gubitka", napisala je pevačica na Instagramu, pa dodala:

- Nikada nisam izgubila veru i zahvalna sam za sve loše, a sada, hvala Bogu, uživam u svim lepim stvarima koje mi daruje i koje mi otvara svojom milošću. Hvala Gospodu na svemu. - napisala je na Instagramu

Sudeći po snimku, Stevićeva je kupila dvoiposoban stan, a već je najavila da će jednu od prostorija pretvoriti u garderober.

