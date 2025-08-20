Slušaj vest

Rijaliti učesnica Ena Čolić govorila je o tome kako je smršala tokom učešća u ovom tv programu, pa je rekla da je Nenad Marinković Gastoz kriv što je ona izgubila čak 11 kilograma.

Ena Čolić je rekla da joj je mnogo rijaliti cimera, ali i prijatelja zamerilo to što je tokom "Elite 8" stalno izbegavala svađe sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i što se konstantno trudila da spusti loptu kada je on u pitanju.

- Pojedini su mi zamerili što je spuštena lopta s Gastozom, ali ja nemam snage da se borim. Jeste provocirao i postavljao neka pitanja ničim izazvan, kao da je u svojstvu voditelja tamo. Osetila sam da me pecka, ali sam kasnije videla da to ipak nije bilo toliko strašno. Ipak, preko nekih stvari se ne prelazi - rekla je Ena.

Kako priznaje, sukob sa Gastozom ostavio je duboke posledice po nju, pa je u tom periodu izgubila čak 11 kilograma.

- Smršala sam 11 kilograma zbog svađe sa Gastozom, tada je sve počelo. Jela sam jednu malu tunu dnevno i nikako da ih povratim. Nisam to uradila namerno, ali me je baš oštetilo. To mi je ostavilo najveću traumu i baš me briga ako se on oseća uvređeno što to potenciram - iskreno je priznala Čolićeva.

Ona je dodala i da joj je od tada narušeno poverenje u ljude i da se suočava sa posledicama tog iskustva.

- Imam problem sa poverenjem, anksiozna sam kad sedim sa većim brojem ljudi. Izdali su me oni od kojih sam to najmanje očekivala, a koji su me branili i pomagali mi da stanem na noge. Najteže mi je pao sukob sa njim - istakla je Ena za Srbiju Danas.

Ljubav je pobedila

- Pomirili smo se, pokušavamo da gradimo lep i kvalitetan odnos. Šta će biti, ne znam. Ne bih volela da bude nešto površno. Ja patim od pažnje, moram da priznam. Meni je to primarna stvar, ne vapim za materijalnim i nikad nisam. Samo želim ugođaj i konstantnu privrženost. Što se mene tiče, ja sam se izvinila njegovoj mami kao neki start, neki boljitak u našem odnosu. Koncentrisana sam na nas, svašta nešto se promenilo zarad naše budućnosti. Videćemo da li će tako biti i sa njegove strane - rekla je Ena za Pink.rs.

