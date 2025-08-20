Slušaj vest

Iako se poslednjih nedelja ponovo aktuelizovala priča po kojoj je navodno Ana Bekuta iz svog braka izašla bez ičega, a kako piše Scandal!, to uopšte i nije bio brak, a da je Ana izašla teža za 50.000 maraka.

– Kada se Ana porodila i shvatila da otac njenog deteta ne želi zajednicu sa njom, ona je svog sina dala u Dom za nezbrinutu decu u Zvečanskoj, a udala se za bas gitaristu jednog benda sa kojim je počela da radi. Nedugo zatim upoznala je i Predraga Vidovića Preju. Vrlo brzo su se smuvali, a Ana je zajedno sa njim pobegla u Nemačku i ostavila svog prvog muža. Oni su zajedno napravili orkestar Ana B. Takođe su zajedno ulagali i u njenu karijeru. Sa Prejom se zapravo nikada nije ni venčala – to je bila vanbračna zajednica.

U međuvremenu njih dvoje su radili u Nemačkoj i kada su se vratili nastavili su život u Šapcu. Njen sin je tada imao oko desetak ili dvanaest godina i Preja je insistirao da ga uzmu iz doma da živi sa njima. Ta veza je potrajala neko vreme, a onda se Ana smuvala sa Šmakićem – priča izvor.

Isti izvor tvrdi da je Bekuta imala vrlo živopisan život i da mu nije jasno zašto onda ne demantuje činjenicu da je sa Prejom bila u vanbračnoj zajednici.

– Ma kakav crni brak, oni su bili u vanbračnoj zajednici. Kada je počela da se zabavlja sa Šmakićem njih dvoje su se razišli. Ona je tada iz kuće iznela stvari kamionom. Nikome nije jasno zbog čega ne demantuje priču da je otišla bez ičega kada su sastavili u prisustvu advokata sporazumno poravnanje. Naime, Bekuta je tužila Preju, ali je i Preja tužio Bekutu. Onda su se njihovi advokati dogovorili da se vansudski poravnaju i to na taj način što će Preja na ruke Bekuti isplatiti 50.000 maraka i dati joj i neki pisaći sto. On se odrekao prava da traži pare za ono što je uložio u njenu karijeru – ispričao je izvor, a Scandal je imao u posedu skenirane kopije vansudskog poravnanja i priznanice po kojoj je Bekuti isplaćen novac do poslednjeg dinara.

– Ona se sa Šmakićem preselila u stan koji su joj dali Bilja Jeftić i Aca Ilić. U jednom trenutku pokušala je i da se pomiri sa Prejom, međutim do toga nije došlo. Ne mogu da kažem do kada, ali Anin sin je ostao kod Preje još neko vreme, a koliko to mi nije poznato. Znam samo da je on batalio muziku, za sve vreme njihove veze ona ga je ubeđivala da on ne može da ima decu. Čovek ih ima troje i to sa drugom ženom koju je upoznao posle Bekute. Ne bavi se više muzikom, završio je fakultet – završava izvor.

On dodaje i to da je Bekuta u međuvremenu i postala Ana Bekuta, a da je sve vreme bila Nada Polić:

– Mega talenat njoj niko ne osporava, ali trebalo bi da se seti da je Preja bio taj koji joj je i dao ime Ana Bekuta. I da je vreme da se sazna istina, pa mogla bi malo da poradi na tome i da istu kaže!