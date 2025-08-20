Slušaj vest

Sin poznatog glumca Borisa Dvornika, Dino Dvornik, danas bi napunio 61. godinu.

Bio je jedan od najautentičnijih muzičara sa prostora bivše Juge, a ostavio je neizbrisiv trag u muzičkoj industriji.

Rođen je 20. avgusta 1964. godine u Splitu.

Oglasila se Dinova ćerka

Ela Dvornik je na svom Instagramu podelila porodičnu fotografiju i napisala dirljive reči.

- Brat bi danas imao 61. Godinu ❤️ više od žaljenja što ga nema, smo srećni što smo imali priliku da ga imamo. I dalje živi u pričama konobara, muzičara, slučajnih prolaznika i taksista koji nam svako malo otkriju neku vlastitu anegdotu za koju nismo znali. Često se našalim da je u suštini živeo sto života, a nove jos uvek otkrivamo - napisala je Ela.

Ela o svom ocu

Ćerka Dina Dvornika nedavno je progovorila o detinjstvu i prisetila se oca.

- Milion puta je dolazio s gaže bez ijednog dinara jer je uživao u tome i mi smo tako živeli. Ja sam do svoje 14. godine mislila da je moj tata najveći klošar na svetu. Kod nas nije bilo nikakvih brendova, nikakav Gucci, Dior... - ispričala je, dodajući da je Dini bilo najvažnije da su mu muzičari iz benda plaćeni i da koncert bude dobar. Otkrila je i da je imao veliku tremu pre nastupa.

- Nikad nisam odrasla u nekom velikom luksuzu. Moj rođendan je 23., Božić 25., i tada bih dobila samo jedan poklon - ispričala je.

- Živeli smo potpuno normalan život. U nekim trenucima je, naravno, bilo bolje, ali moji roditelji su živeli jako skromno i štedeli su za stan na Malešnici, a tada su morali da dižu kredit - rekla je.

Na kraju je Ella istakla da njen otac ne bi dogurao tako daleko da nije bilo njene majke Danijele.

Tragična smrt

Sedmog septembra 2008. godine, Dino je nažalost preminuo u svom stanu u Zagrebu od posledica predoziranja koktelom tableta za smirenje i antidepresiva. Samo osamnaest dana pre toga Dino je napunio 44 godine, a šest meseci ranije umro je njegov otac Boris.



Umro je 2008, međutim, čak i njegova sahrana je bila u "veselom" raspoloženju. Puštana je njegova, kao i muzika koju je Dino voleo. Iako je od tada prošlo već dosta godina, mnogi fanovi se nisu pomirli sa preranim odlaskom legendarnog pevača.

