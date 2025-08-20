Slušaj vest

Atraktivna starletai bivša učesnica rijalitija Maja Marinković izbacila je novi snimak i pokazala svoje izvajano telo, koje je savršeno građeno.

naime, Starleta je objavila video snimak u belim pantalonama i crnom topu, njene bujne grudi dominiraju kadrom a svaki pokret odiše samopouzdanjem i seksipilom.

Ena Čolić zna svašta o Maji Marinković

- Mene mnogo male stvari bole jer nije sve za javnost. Nemam ja u svom životu neke stvari koje previše krijem i na sve sam spremna da izađe o meni, ali naravno da ne bih volela da se saznaju neke stvari. Već sam previše oblaćena, a nikada nisam želela da budem starleta i jako mi smeta kada me stavljaju u taj koš. Mislim da kada bi Maja počela da govori o nekim našim ludorijama, da mi to ne bi išlo u prilog iako je to bilo sa moje 23 godine - rekla je i dodala:

- Ja uvek imam šta da uzvratim svakome, ali ne bih volela da dođe do toga. Nju poznajem od njene 14. godine i ne bi mi bilo drago da se posvađamo i mislim da bi to bio veliki gubitak za obe.

Operisala pozadinu

Starleta i rijaliti učesnica Maja Marinković estetskim operacijama promenila je lični opis, a sada je ugradila i silikone u zadnjicu. Ona se oglasila i rekla kako protiče period oporavka od operacije.

- Operacija je prošla uspešno, rezultati su odlični. Sutra izlazim iz bolnice. Par dana ću morati da mirujem, što je i normalno jer me malo boli, ali iskrena da budem, vredelo je (smeh). Tako da, mogu vam reći da sam prezadovoljna i da jedva čekam da prođe ovaj period oporavka - rekla je Maja odmah nakon intervencije.

Ulazi u Elitu 9

Maja je druga takmičarka koja je potpisala ugovor za ulazak u rijaliti.

Naime, nakon Aleksandre Nikolić, i starleta Maja Marinković će biti deo "Zadruge 9 Elite".

- Elita 9 kreće početkom septembra, nikada nisam implementirao ovoliko različitih novih elemenata u samo jednoj sezoni! Kasting je pri kraju a pored svih tehničkih inovacija, i jednog takmičara koje će biti humanoidni-robot, takmičari će u sklopu imanja imati i pravi mali zoo-vrt! Nekoliko ugovora sa takmičarima ću potpisati javno, sa Aleksandrom Nikolić sam potpisao pre nekoliko dana a danas potpisujem sa Majom Marinković! Biće ovo najluđa sezona ikad! - napisao je Mitrović uz video koji je napravio pravi bum na mrežama.

