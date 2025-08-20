Slušaj vest

Više od deceniju kasnije Nemanja Stevanović prvi put odgovara na pitanja na koja nikada nije odgovorio – a to je da li je veza sa Milenom Ćeranić bila pod uticajem “crne magije”? Naime, on kaže da je samo jednom na obali mora osvestio i napustio sve.

– Sedao sam na moru. Tu smo bili svi. Mislim društvo i mi i sedeo sam na moru i kao da mi je neko sklonio sa očiju, samo, stara, to ti je to, ajde, ustaj. To sam u jednom trenutku kažem druže ti si baš nešto skrenuo sa puta, znaš kao da me je neko umio vodom i da sam se rasvestio. I brzo posle toga smo završili priču.

Jesi li siguran da nije bila u pitanju neka crna magija?

– Ne znam šta da ti kažem.

Sad te najozbiljnije pitam.

– Nemam pojma.

Mnogi koji su te analizirali nisu te prepoznali.

– Pa ja sam bio bukvalno neprepoznatljiv lik. Znači sebe nisam prepoznavao bukvalno se desio neki odron kod mene, kao da je neko uzeo i sklonio mi neki kamen sa glave i da sam ja progledao, došao sebi, i onda mi je trebalo malo vremena da se vratim ali znaš, čemu to da pripišemo…

Jesi li pomišljao nekad?

– Pa na svašta sam pomišljao ali ništa ne mogu da tvrdim.

Pa da, ne postoje dokazi, tu ne možeš da dokažeš.

– Ali trebalo mi je vremena da dođem sebi, da se osvestim, bukvalno da se vratim na svoje i da počnem da živim normalno.

Šta misliš o trudnoći Milice Todorović?

– Meni je Milka bila draga, pozitivna osoba. Takva je prema meni uvek bila i stvarno imam lepo mišljenje o njoj.

Šta te je najviše nerviralo iz tvoje grupe u Zvezdama Granda?

– Nervirali su me najviše Milan Stanković i Rada Manojlović iz razloga što su kasnili uvek. Samo iz tog razloga. I onda sam im par puta držao predavanja i menjalo se nekada verovatno i onda su oni uvek kasnili. Uvek. Mi spremni, čekamo, spremni na ono radimo, vrućina, žurimo, pada sa glava zato što oni nisu na vreme dolazili. Zbog toga su me nervirali.

Je l’ ste se nekad posvađali do te mere da ne razgovarate neko vreme?

– Nikad. Ja se samo izvikčem i to je to. Šta će da kažu kad su krivi? Šta da kažu?

Inače Radmila je mogla da kasni i jedan dan.

– Znam znam, sećam se. Sećam se emisije neke kad joj je Popović držao predavanje.

Zakansila na žiri neki, haha.

– Pa da.

Ćerka će uskoro da počne da izlazi u grad i šta ako bude htela kod Desingerice?

– Ja mislim da ne postoji teoretska šansa da ona poželi da ide na taj nastup. Ona će se družiti sa decom koja ne idu na taj nastup. To ti je ono malopre o čemu pričam, što se priklanjaš većini, stadu.

Da li je tvoj lični poraz da ona dođe i kaže: tata, sutra Desingerica peva na ovoj plaži ispod naše…

– Nema problema, ja ću da je pustim samo naravno ću joj reći da se ne glupira i da ne ide u prve redove da joj burazer ne bi bacao kore od pite na glavu ili slično. Ako želi da vidi šta je to, a ona će ti, ja ti garantujem, doći sa negativnim utiscima.

Je l’ to isto sramota?

– Pa on je samo čovek provalio mindset omladine i on uzima na to pare. To je to. On nije nit’ lud nit’ glup, znači on je jedan namazani lik, inteligentan lik koji koristi stanje u državi u kakvoj živimo i omladine kakvu imamo i on na tome uzima novac. Meni je žao te dece. Meni je njih žao. To su roditelji krivi, ne znam šta su radili, gde su bili. Mnogo je ova zemlja propatila i mnogo se tu loših stvari dešavalo zato nam je tako kako jeste. Ljudi su gledali da prežive, nisu dovoljno provodili vremena sa svojom decom, nisu ih vaspitavali kako treba i otuda to.

Neko će reći lako je njemu, on uzme par hiljada za vikend i može tokom nedelja da vaspitava dete.

– Dobro, ne razumem, ja sam se borio za to, nije meni to palo s neba. Uvek imaš izgovor. I moji roditelji su radili puno radno vreme i ja sam ostajao kući sam sa četiri godine, nije imao ko da me čuva i šta je problem sad? Hoću da ti kažem, kad se hoće nađe se način. Danas je najlakše dati detetu telefon ili tablet ili ih poslati da ih čuva neka bebisiterka da bi damama bilo vremena da se doteruju, guze, sise i slike za Instagram.

Jesi li nekad branio ženi da se slika za Instagram?

– Nikada u životu. Zato što na njenom profilu nikada nećeš naći ništa vulgarno, provokativno ili nešto negativno. Nikad. Mora da postoji stil. Mora da postoji doza. Mora da postoji kultura.

Masa tvojih kolega su oženjeni pa im se žene i puće i guze?

– Ako su oni ponosni na to kako se one guze i puće, ako je njima to prijatno i lepo – svaka čast.

Je l’ lakuješ nekad tako?

– Nikad. Ja ne pratim nijednu, hajde pomenuo si suprugu od mog kolege ili nekog koja ima takve fotografije i najprijatnije da gledam, takve fotografije supruge mog kolege. Meni je neprijatno. Ja se loše osećam. I šta? I ti si uspeo u životu? Vidim baš brakovi uspevaju.

Lako je tebi imaš normalnu ženu.

– I ja se ponašam normalno. Ne mogu ja da imam nenormalnu ženu. Ona ne bi bila sa mnom. Što je ona sa mnom, da trpi? Mi imamo normalan brak. Ako si u braku ponašaj se kao da si u braku a ne da se ponašaš kao budala. Najlakše je biti budala. Poštuj tu ženu. Gaji brak. Gaji dete. Radi na tome. Zbog instagrama nema vremena. Mora da se pokaže svetu da su oni kupili novi auto, da su oni ovo, da ima novo ono, to je ludilo mozga, to je jedan začarani krug. Ja ne znam šta je sa ljudima, majke mi moje. Prsli su skroz.

Što nisi sliko brod?

– Koji brod?

Neki tvoj.

– Ma nije to brod, to bre čamac neki, bezveze. Ne volim to. Ja sam kupio za sebe nisam kupio za druge. Ništa se ne pokazuje. Uživaj u svom životu i svojim lepim trenucima. To je moj svet. Da se zaštitim od svog ludila.

Je l’ shvataš da se od nekih stvari ne može pobeći?

– Tipa?

Tipa da gledaš te napućene, nagnuže…

– Ne, ja odmah blokiram. Ne pratim, ne gledam. Sramota me je brate da gledam suprugu od svog kolege kako je izbacila sise, sramota me je. To ti je isto kao kad bih došao kod njega na kafu i sedim i gledam joj u sise, to je meni isto.