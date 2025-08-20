Slušaj vest

Nikoliji Jovanovićotkazan je koncert na "Tašmajdanu" deset dana pred njegovo održavanje. Ova informacija je pevačicu ostavila u šoku te nije imala snage da priča na tu temu. Ona je samo na Instagramu podelila saopštenje zvaničnog prodavca karata i napisala: "Dok se saberem".

Nakon saopštenja organizatora, oglasili su se i iz Sportskog centra "Tašmajdan". Oni u svom saopštenju koje su dostavili našoj redakciji tvrde da nije njihova krivica zbog otkazivanja Nikolijinog koncerta, koji je bio zakazan za 29. avgust, ali i Adilovog koji je trebalo da bude održan 5. septembra.

- Apsolutna neistina je da postoji bilo kakva redukcija u obimu i vrsti korišćenja vozila za pripremu koncerta i ne postoji nikakva prepreka za tehničku realizaciju koncerta. Kao što smo napomenuli, od početka je sve dogovarano upravo sa ljudima koji predstavljaju firmu koja je zadužena za organizaciju - stoji na početku saopštenja u kojem se dalje navodi:

Nikolija Jovanović uživa na jahti na moru Foto: Printscreen Instagram

Vrhunska podloga

- Pošto SC "Tašmajdan" ne služi samo za organizaciju koncerata nego i za mnoga dešavanja vezano za sportske događaje od nacionalnog značaja i interesa, nabavljena je podloga TerraPlas koja slovi za jednu od najboljih u tom segmentu, i koristi se za pokrivanje trave na Vimbldonu, Vembliju..... Nikakva redukcija nije predviđena po pitanju bilo čega! Šta više, u svom saopštenju su napomenuli da su te redukcije vezane za posebno vozilo, tzv. „hendler“, a mi potvrđujemo da i za pomenuto vozilo kao i za sve ostalo potrebno za organizaciju koncerta ne postoje nikakva ograničenja! I sa time su upoznati predstavnici firme kada je taj sistem uspostavljen kao i na mnogobrojnim sastancima tokom ove godine, gde je sve usaglašavano. Upravo u poslednjem dopisu ih obaveštavamo o sledećem: “da u prilogu dostavljamo Obaveštenje i pravila kretanja i manipulacije vozilima i opremom na Stadionu.

Kako bismo blagovremeno usaglasili sve aktivnosti i izbegli eventualna kašnjenja, bilo bi nam od velike pomoći ukoliko biste mogli da nam uskoro potvrdite tačan datum ulaska u prostor radi montaže”. Dakle, apsolutno nema nikakvih ograničenja, šta više mi požurujemo našeg zakupca da ubrza procedure da bi koncert bio blagovremeno i uspešno organizovan. Kao paradoks, nakon toga dobijamo saopštenje da su krivicom SC Tašmajdana otkazani zakazani koncerti!?

Nikolija Jovanović se oglasila nakon otkazivanja koncerta Foto: Printscreen Insatgram

"Želimo da otklonimo svaki delić sumnje"

Konačno, pravi razlozi za ovakvo ponašanje su verovatno znani samom organizatoru, a mi svakako ovim saopštenjem želimo da otklonimo svaki delić sumnje da postoji bilo kakva mogućnost krivice SC Tašmajdan - piše u saopštenju SC "Tašmajdan".

Podsetimo, u saopštenju organizatori su rekli da je problem u travnatom terenu

- Važno obaveštenje! Odlažu se svi koncerti na "Tašmajdanu" zakazani za 2025. godinu. Zbog postavljenog travnatog terena, usled čega je došlo do tehničkih nemogućnosti realizacije, svi koncerti planirani na Stadionu "Tašmajdan" u ovoj godini biće odloženi. Ova odluka obuhvata i prvi solistički koncert Nikolije, zakazan za 29. avgust kao i koncert Adila predviđen za 5. septembar. Novi termini biće blagovremeno saopšteni, a publika će svakako dobiti prilike da uživa u koncertima. Hvala na razumevanju i podršci vidimo se sledeće sezone.

Foto: Kurir

Saopštenje organizatora

Oni su se oglasili i drugim saopštenjem u kojem su izneli detalje:

- Iako sa SC "Tašmajdan" imamo uspešnu saradnju godinama unazad, na našu veliku žalost, pomenuta dva koncerta nije moguće realizovati u uslovima koji su nam predočeni 10 dana pred prvi zakazan koncert. Istina je da smo blagovremeno obavešteni da je na stadionu "Tašmajdan" postavljena travnata površina, te smo 19. avgusta dobili dopis od strane SC "Tašmajdan" da je prethodnog dana izvršena postavka "TerraPlas" podloge koja omogućava prisutnost publike preko travnate površine.

- Međutim, ono što je sporno jeste činjenica da sve do juče, odnosno do početka same montaže nismo imali informaciju da neophodna mehanizacija i vozila za postavljanje bine, tonske i svetlosne opreme, nemaju dozvolu da u potpunosti pristupe i funkcionišu na toj podlozi. Prema dostavljenom dopisu dozvoljeno je korišćenje putničkih i lakših kombi vozila , što u praksi znači da bi ceo projekat morao biti izveden uz pomoć ručnih paletara. Kako je navedeno u predmetnom dopisu, korišćenje drugih vozila (šlepera i drugih vozila) dozvoljeno je uz postepen istovar i pod posebnim uslovima. Telehender je neophodan i ključan za montažu roof-a i tehničke opreme, te bez njegove slobodne manipulacije u prostoru montaža nije moguća. Ova činjenica predstavlja ključnu prepreku za tehničku realizaciju koncerta, jer bez odgovarajućeg pristupa i logističke podrške nije moguće obezbediti bezbedno i kvalitetno izvođenje događaja. Dodatno, kako je organizacija pomenuta dva koncerta bila planirana sa razmakom od samo nekoliko dana, nismo u mogućnosti da u ovakvim uslovima realizujemo ove događaje, jer se radi o dva projektno potpuno drugačija koncepta.

Foto: Printscreen Instagram

"Nedostatak pravovremenih informacija"

- Stoga, odgovornost za otkazivanje nije posledica samog postojanja podloge, već nedostatka pravovremenih informacija i mogućnosti da se ona u praksi koristi na način koji je neophodan za realizaciju velikih produkcija. Naš cilj je da uvek publici i izvođačima obezbedimo vrhunske uslove, a u ovom slučaju to, nažalost, nije bilo moguće - stoji u saopštenju organizatora objavljenog na Instagram profilu zvaničnog prodavca karata.