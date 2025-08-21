TRAGEDIJE I VEZE SA SUMNJIVIM TIPOVIMA SU IM OBELEŽILE ŽIVOT : One su nekada bile MISICE, a evo kako danas izgledaju i čime se bave! (FOTO)
Lepotice koje su predstavljale našu zemlju na izborima za Mis sveta pale su u zaborav.
Neke od njih su imale mnogo uspeha u tome. Dok su danas neke uspešne poslovne žene, druge su nastavile istim putem i ostale u svetu modelinga.
TIJANA STAJŠIĆ
Tijana Stajšić proglašena je za Mis Jugoslavije 2002. godine i te iste godine osvojila 6. mesto na izboru za Mis Sveta, a njena lepota ne bledi. Bila je jedna od naših najuspešnijih misica, ali Tijana se ubrzo nakon izbora povukla sa javne scene, osim izuzetka kada je učestvovala rijalitiju "Veliki brat VIP - All Stars" gde je zavela glumca Dragana Marinkovića Macu. Tijana danas ima 35 godina, ali i dalje može da stane na crtu mnogo mlađim devojkama koje se bore za krunu. Bila je u burnoj vezi sa poznatim biznismenom Dejanom Popovićem Tigrom.
JELENA JAKOVLJEVIĆ
Bila je najlepša Srpkinja pre 20 godina, ali i Mis fotogeničnosti i Mis interneta. Udata je za bogatog naslednika iz Dubaija Saida i nosi njegovo prezime Bin Drai. Venčali su se pre 12 godina po arapskim običajima, a imaju i troje dece.
SANJA PAPIĆ
Ona je pre 15 godina osvojila je prvo mesto na izboru za Mis tadašnje Srbije i Crne Gore, a iste godine na izboru za Mis Univerzuma bila je druga pratilja. Njen život obeležila je i tragedija. Njen suprug, advokat Miša Ognjanović, sa kojim ima ćerku Laru, tragično je nastradao kada je ubijen ispred zgrade na Novom Beogradu.
ANA ŠARGIĆ
Ana je nosila titulu Mis Jugoslavije 2002. godine i bila je poslednja misica ove zemlje. Na svetskom takmičenju u Londonu ušla u top 20, a ni danas ne zaostaje za nekadašnjim izgledom. Udala se za Reza Kalantariana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa kojim ima dve ćerke.
MILICA JELIĆ
Milica Jelić je bila Mis Srbije za 2010. godinu. Od anonimne devojke za kratko vreme postala je lepotica koja se našla u centru medijske pažnje, a istom brzinom su je i zaboravili, iako se povremeno nađe u medijima, kako kaže, ne svojom voljom. Bavi se i dalje manekenstvom, ali ističe da to nije njen primarni cilj u životu. Relativno skoro je završila fakultet i planira da se povuče iz modelinga i počne ozbiljniju karijeru u bankarstvu. Udata je za košarkaša Ivana Paunića, sa kojim ima sina.
ALEKSANDRA DOKNIĆ
Aleksandra Doknić ponela je titulu Mis Srbije 2013. godine i tada je svojom atraktivnošću privukla veliko interesovanje javnosti. Bivša misica poreklom je iz Požarevca, a za titulu Mis sveta borila se 2013. na Baliju. Manekenstvo je vodilo na različite strane sveta, a trenutno radi kao model u Istanbulu u Turskoj.