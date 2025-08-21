Slušaj vest

Lepotice koje su predstavljale našu zemlju na izborima za Mis sveta pale su u zaborav.

Neke od njih su imale mnogo uspeha u tome. Dok su danas neke uspešne poslovne žene, druge su nastavile istim putem i ostale u svetu modelinga.

TIJANA STAJŠIĆ

Tijana Stajšić proglašena je za Mis Jugoslavije 2002. godine i te iste godine osvojila 6. mesto na izboru za Mis Sveta, a njena lepota ne bledi. Bila je jedna od naših najuspešnijih misica, ali Tijana se ubrzo nakon izbora povukla sa javne scene, osim izuzetka kada je učestvovala rijalitiju "Veliki brat VIP - All Stars" gde je zavela glumca Dragana Marinkovića Macu. Tijana danas ima 35 godina, ali i dalje može da stane na crtu mnogo mlađim devojkama koje se bore za krunu. Bila je u burnoj vezi sa poznatim biznismenom Dejanom Popovićem Tigrom.

Foto: Printscreen/Instagram

JELENA JAKOVLJEVIĆ

Bila je najlepša Srpkinja pre 20 godina, ali i Mis fotogeničnosti i Mis interneta. Udata je za bogatog naslednika iz Dubaija Saida i nosi njegovo prezime Bin Drai. Venčali su se pre 12 godina po arapskim običajima, a imaju i troje dece.

Foto: Pt Yt

SANJA PAPIĆ

Ona je pre 15 godina osvojila je prvo mesto na izboru za Mis tadašnje Srbije i Crne Gore, a iste godine na izboru za Mis Univerzuma bila je druga pratilja. Njen život obeležila je i tragedija. Njen suprug, advokat Miša Ognjanović, sa kojim ima ćerku Laru, tragično je nastradao kada je ubijen ispred zgrade na Novom Beogradu.

Sanja Papić na Madivima čita knjigu i pozira Foto: Printsceen/Instagram

ANA ŠARGIĆ

Ana je nosila titulu Mis Jugoslavije 2002. godine i bila je poslednja misica ove zemlje. Na svetskom takmičenju u Londonu ušla u top 20, a ni danas ne zaostaje za nekadašnjim izgledom. Udala se za Reza Kalantariana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa kojim ima dve ćerke.

Foto: Privatna Arhiva

MILICA JELIĆ

Milica Jelić je bila Mis Srbije za 2010. godinu. Od anonimne devojke za kratko vreme postala je lepotica koja se našla u centru medijske pažnje, a istom brzinom su je i zaboravili, iako se povremeno nađe u medijima, kako kaže, ne svojom voljom. Bavi se i dalje manekenstvom, ali ističe da to nije njen primarni cilj u životu. Relativno skoro je završila fakultet i planira da se povuče iz modelinga i počne ozbiljniju karijeru u bankarstvu. Udata je za košarkaša Ivana Paunića, sa kojim ima sina.

Foto: Printskrin/Instagram

ALEKSANDRA DOKNIĆ

Aleksandra Doknić ponela je titulu Mis Srbije 2013. godine i tada je svojom atraktivnošću privukla veliko interesovanje javnosti. Bivša misica poreklom je iz Požarevca, a za titulu Mis sveta borila se 2013. na Baliju. Manekenstvo je vodilo na različite strane sveta, a trenutno radi kao model u Istanbulu u Turskoj.