Bivša supruga repera Nenada Aleksića Ša, Vanja Ignjatović, nakon razvoda se povukla iz medija.

Nedavno se vratila na mreže i svom sinu jedincu čestitala rođendan.

Grmi u kupaćem

Vanja je sve aktivnija na Instagramu, a nove fotke sa plaže izazazvale su mnotšvo komentara.

Ako je sudeći po objavama, razvod od repera joj prija, a sada je objavila slike u kupaćem kostimu i pokazala sve obline.

Vanja Ignjatović pokazala sve obline i skrivene tetovaže Foto: Instagram

Nauljeno telo bilo je u prvom planu ali i sve skrivene tetovaže koje do sada nismo imali prilike da vidimo.

Prija joj razvod

Bivša supruga repera objavljuje svoja najbolja izdanja, gde se jasno vidi njena vitka linija.

Elegantne haljine , profesionalna šminka i besprekorna frizura mogu se videti gotovo na svakoj objavi.

Skandal u sudu

Nenad Aleksić Ša, prilikom ulaska u sedmu sezonu rijalitija "Elita" otkrio je da je podneo papire za razvod braka od poznate tiktokerke, Vanje Ignjatović, ali da u rijaliti ulazi kako bi joj dokazao da je voli, ipak, on se zaljubio u Mionu Jovanović i sa njom uplovio u emotivni odnos.

Kako se pisalo u medijima, ispred sudnice u kojoj je Vanja trebala da potpiše papire za razvod braka nastao je opšti haos.

Naime, Vanja i Ša su ušli u verbalni okršaj pre nego što su ušli u samu sudnicu, a ona mu je tom prilikom zapretila da je ne uzima više u usta.

Nenad je i dalje u ljubavnom odnosu sa Mionom.

Traume iz braka sa Ša

Vanja je nakon razvoda od Aleksića javno govorila o njihovim svađama i priznala da vuče traume iz kratkog braka.

- Njega u trenutku uhvati neko ludilo, nešto svoje u glavi i on jednostavno poludi. On se toliko drao da sam se ja uplašila, to mi je trauma života ja mislim, da se on toliko drao da sam ja doživela nervni slom, da sam se par puta i onesvestila,vilica mi se kočila, ruke, noge trnule skroz, gde sam mu ja rekla: "Zovi Hitnu", ja sam mislila da ću da umrem, sigurna sam bila, tu pritom dete nije bilo. Nenad mi je rekao: "Ne može, ja sam poznata ličnost, ja ne mogu da te vodim u Hitnu, niti želim", a u stvari nije želeo jer je mislio da ću da ga prijavim u policiju – rekla je u emisiji "Pretres" na Hype televiziji.

Vanja je u drugom mesecu trudnoće izgubila bebu, a sada je otkrila šta se zapravo dogodilo tada.

- Za mene i za moju porodicu to je bio jako težak momenat. Najgori osećaj ikada, znajući zašto sam izgubila to dete – priznala je Vanja aludirajući na bivšeg supružnika.

- Tog dana sam imala ogromnu svađu sa bivšim suprugom i odmah je krenuo da me boli stomak. Otišla sam kod lekara, tada je ustanovljeno da bebi više ne kuca srce, a sve se dogodilo dan pre rođendana mog sina. Isto veče sam završila u hitnoj pomoći gde mi je ustanovljeno da sam doživela spontani pobačaj. Nenad je tada trebao da me čuva, a ne da mi ljubomoriše i pravi scene - priznala je Vanja kroz suze i istakla da krivi repera za gubitak bebe.

