Pevač Željko Vukčević, koji se proslavio u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", već nekoliko godina uživa u ljubavi sa suprugom Sabinom. On ovo nije isticao tokom takmičenja, te mnogi i ne znaju skoro ništa o njegovoj lepšoj polovini.

Par je pre skoro dve godine dobio sina kome su dali ime Simon, a malo ko zna kako je zapravo počela njihova ljubavna priča.

Osećanja veća od drugarskih

Naime, Željko i Sabina dugo vremena bili su samo prijatelji, a onda su se rodila osećanja veća od drugarskih, pa su tako odlučili da daju šansu svojoj ljubavi.

Takođe, malo je poznato da je Sabina zapravo sestra poznatog pevača, Danijela Alibabića, koga su mnogi zavoleli još pre više od dve decenije kada je bio član sastava “No name“.

Crnogorski pevač Danijel Alibabić bio je u braku sa manekenkom Jovanom Nikolić, sa kojom je započeo vezu u rijaliti programu "Farma" 2013. godine.

Ipak, njihov brak nije dugo potrajao, a nakon razvoda, oboje su iznosili prljav veš iz njihovog odnosa.

Danijel u srećnom braku dobio dvoje dece

Danijel je jednom prilikom otkrio da je već nakon venčanja počeo da se preispituje da li je doneo ispravnu odluku kada je rešio da se oženi njome.

Danas je u srećnom braku sa suprugom Bibom sa kojom ima dvoje dece, a njegova sestra ne voli javno ekponiranje pa se o njoj malo zna.

