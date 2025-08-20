Slušaj vest

Bivša voditeljka Adriana Čortan uživa u porodičnom životu sa suprugom biznismenom.

Od kako se udala za njega povukla se iz javnog sveta, a ljubavni par često obilazi luksuzne destinacije.

Kokoške pa jahta

Čortanova je aktivna na društvenim mrežama, te neretko objavljuje sadržaj sa zajedničkih putovanja.

Adriana je oduševila javnost kada je pokazala kako ujutru nahrani kokoške, a zatim objavi fotografiju sa luksuzne jahte.

Tu je i slika pored mora gde je voditeljka otkrila svoje telo u petoj deceniji.

Ne fali joj posao

Dok je ranije bila konstantno u medijima kao voditeljka emisija "Siti", danas vodi emisiju na Studio B i tvrdi da joj stara slava ne nedostaje.

- Ne fali mi medijska eskponiranost, jer sam i te kako prisutna. Pojavljivala sam se na raznim događajima, radila sam i kao PR, a sada vodim emisiju... To mi je leglo i ja sam zaista prezadovoljna - rekla je Adriana jednom prilikom.

Voditeljka koja je svojevremo nasmejala javnost tako što je grad Novi Sad nazvala "New Now", u jeku svoje popularnosti bila je u vezi sa Željkom Joksimovićem tri godine.

Brak

Ona se 2018. godine udala za biznismena Nemanju Simića , a o njihovom venčanju u Crkvi Svetog Marka u Beogradu i raskošnoj svadbi dugo se pričalo. Voditeljka tada nije skrivala svoju sreću što je postala gospođa Simić, pa nije skidala osmeh sa lica, koji se zadržao sve do danas.

Nemanja je Adrianu zaprosio u martu pomenute godine, na Džibonijevom koncertu na Kopaoniku, dok je po venčanju njegovo prezime dodala svom, a od tada su maltene nerazdvojni.

