Goca Tržan sa ćerkom Lenom i suprugom Rašom Novakovićem od 2020. godine živi u Rakovici gde je stvorila svoju oazu mira.

Kuća u zelenilu

Velelepna nekretnina je kuća na dva sprata, a u suterenu se nalazi muzički studio u kojem bračni par uživa u muzičkom stvaralaštvu gde Raša provodi najviše vremena.

Svaki član porodice ima svoje mesto u ovom domu, a Lena uživa u svojoj devojačkoj sobi, dok je pevačicin omiljeni kutak dnevna soba gde voli da čita knjige. Biblioteka je mesto gde se Goca opušta u slobodno vreme, a jednom prilikom je i objavila fotografiju ovog dela kuće.

Kuća poseduje dvorište koje obiluje zelenilom, a porodica svaki slobodan trenutak provodi u prelepoj prirodi koja im je na dohvat ruke.

Goca Tržan danas spada u najuspešnije pevačice kada je pop muzika u pitanju, a mnogi su je zavoleli još kao članicu legendarne grupe koja je harala devedesetih godina, Tap 011.

Danas je atraktivna plavuša koja je preko 10 godina u srećnom braku, a nekada je izgledala sasvim drugačije.

Početak karijere

Goca je neko ko se nije libio da svoju dugu kosu skroz skrati i šiša se na kratko a u isto vreme i ofarba.

Jedno od prvih pojavljivanja pevačice bilo je sa dugom kosom kada je bila jedna od najlepših brineti, a ubrzo je potpuno promenila svoj imidž.

Goca Tržan nekad i sad:

Ošišala se skoro do glave i ofarbala u plavo, te je dugi niz godina nosila kratku kosu u raznim varijantama.

Nekoliko godina kasnije ostala je verna plavušama, ali joj je kosa znatno duža. Izgledom i dalje pleni, a svoj stav prema muškarcima ne krije, te je nedavno priznala kako je sadašnji suprug mlađi 14 godina uspeo da je zadrži pored sebe.

Zaposlila Kineskinju

Goca Tržan nedavno je započela biznis sa ugostiteljstvom. Pevačica je sa svojim suprugom Rašom Novakovićem na Adi Ciganliji otvorila kafić i restoran koji nudi i usluge spa i velnes centra.

Na poziciji konobara, kuvara, čuvara, obezbeđenja nalaze se naši ljudi, međutim, kako smo mogli da primetimo, Goca je zaposlila i jednu Kineskinju. Ona radi kao spremačica, a svoj posao obavlja besprekorno, kako smo imali prilike da vidimo.

