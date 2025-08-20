Detinjstvo

- Meni je toliko bilo lepo detinjtvo da bih svakome poželela da ima isto kao ja. Nikada nisam imala brige, sve sam imala šta sam tražila. Nikada nisam tražila ništa. Dovoljne su mi bile samo igračke i flašice. Do 8-9 godine sam pila krišom iz flašice. Nisam želela da idem u vrtić, neka devojčica me je štipala i kada sam rekla dedi odmah me je ispisao iz vrtića, pa se mama naljutila. Samo su mi lepi trenuci u glavi i odmah bih se vratila u taj period.

Najteži period

- Najteži period mi je gubitak oca. Bila sam kod tetke i videla sam da se nešto čudno dešava. Celu nedelju smo proveli zajedno, bili su kod mene. Čovek je bio sportista, nikada nije pio, pušio, zdrav... To je najbolji čovek kojeg sam ja ikada poznavala. Nikada nije povisio ton na mene, ništa mi nikada nije branio. Volela bih dakvog muškarca danas pored tebe. Tada, kad sam bila kod tetke, zvao me je rođeni brat rekao da mora da krene nazad iz Crne Gore jer tati nije dobro. Tada mi je tetka rekla da tatu reanimiraju. Trebala sam da krenem za Ivanjicu to veče, ali nisam mogla da vozim. Nisam htela da se pomirim sa istinom. Vozio me je drug i ja se tog puta ne sećam. Samo sam molila Boga da sve bude u redu. Bila sam toliko vezana za njega, da ne mogu da objasnim. To je bila nenormalna ljubav između nas dvoje. Kada sam ušla u stan, svi su bili tu i sve mi je bilo jasno. Od tog dana mi se sve okrenulo. Živela sam bajku do tada... Ostala sam u tom vremenu, nikada nisam prebolela - govorila je Ana i grcala u suzama.