Vesna Galiot Gala bila je jedna od najpopularnijih densera devedesetih godina, a publika nikada nije prebolela njeno povlaččenje sa muzičke scene.

Gala je posle 20 godina medijske ćutnje otkrila razlog nestanka sa estrade.

"Počelo je sve da me zamara"

- Ne računajući pokušaje i prethodni album u pop grupi, ipak sam 15 godina bila profesionalno aktivna. Bezbroj koncerata, putovanja, snimanja, neprospavanih noći, već posle 2000. godine se osećala ta promena u atmosferi na estradi, počelo je sve da me zamara, gubio se svaki smisao, borba za opstanak je postajala surova i u jednom momentu sam shvatila da mi je muzika, koja mi je bila velika ljubav, prerasla u posao gde svega ima, a ljubav se lagano gasi. Čak ni novac nije mogao da posluži kao satisfakcija. I u jednom trenutku sam samo stavila tačku i povukla se. Rešila sam da radim posao u kom se neću eksponirati, gde ću naći svoj mir i biti daleko od te gužve i konstantnih poziva i pritisaka.

Posao kojim se sad bavim sam želela da radim ukoliko ne uspem u muzici, školovala sam se i za to kao što sam završila i muzičku školu, imala sam osnovu da promenim posao. Jedini problem koji sam imala u vreme dok sam tražila drugi posao, jeste to što sam nailazila na predrasude, nisu verovali da jedna pevačica može da radi i drugi posao, koji nosi drugu vrstu odgovornosti - govorila je Gala.

"Bila sam željna normalnosti"

- Naravno da je bilo takvih trenutaka. Svi imamo i uspone i padove. Bila sam željna normalnosti. Da mogu da prošetam ulicom bez šminke, da sam obučena opušteno, da me ne slikaju i ne saleću. Publicitet i te kako može da zamori. Na kraju krajeva, kad sad sve rezimiram, u suštini sam previše skromna osoba i nedostajali su mi trenuci da mogu kao i svi da odem u klub ili restoran a da oči ne budu uprte u mene i da moram da pazim na svaku sitnicu. I dan-danas prilikom upoznavanja ne govorim: "Ja sam Gala, drago mi je", izbegavam pseudonim. Moje povlačenje je bio plan. Lomila sam se nekoliko godina, i te 2005, kad je izašao moj šesti CD, najavila sam da se nakon njega povlačim. Nikad nisam zažalila!

Gala danas

Za Kurir je otkrila čime se bavi od kako je napustila muziku i priznala da skoro dve decenije radi isti posao.

- Već 18 godina radim isti posao u oblasti IT. Što se tiče Kopaonika, kupila sam apartman isključivo zbog sebe, mada ga zimi izdajem. Nalazi se u Vikend naselju. Meni je Kopaonik prelep leti, tada odlazim na odmor tamo. Kad je ovde prevruće, tamo je podnošljivih 22 stepena.

