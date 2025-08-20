Slušaj vest

Vesna Galiot Gala bila je jedna od najpopularnijih densera devedesetih godina, a publika nikada nije prebolela njeno povlaččenje sa muzičke scene.

Gala je posle 20 godina medijske ćutnje otkrila razlog nestanka sa estrade.

"Počelo je sve da me zamara"

- Ne računajući pokušaje i prethodni album u pop grupi, ipak sam 15 godina bila profesionalno aktivna. Bezbroj koncerata, putovanja, snimanja, neprospavanih noći, već posle 2000. godine se osećala ta promena u atmosferi na estradi, počelo je sve da me zamara, gubio se svaki smisao, borba za opstanak je postajala surova i u jednom momentu sam shvatila da mi je muzika, koja mi je bila velika ljubav, prerasla u posao gde svega ima, a ljubav se lagano gasi. Čak ni novac nije mogao da posluži kao satisfakcija. I u jednom trenutku sam samo stavila tačku i povukla se. Rešila sam da radim posao u kom se neću eksponirati, gde ću naći svoj mir i biti daleko od te gužve i konstantnih poziva i pritisaka.

3113.jpg
Foto: Screenshot Youtube

Posao kojim se sad bavim sam želela da radim ukoliko ne uspem u muzici, školovala sam se i za to kao što sam završila i muzičku školu, imala sam osnovu da promenim posao. Jedini problem koji sam imala u vreme dok sam tražila drugi posao, jeste to što sam nailazila na predrasude, nisu verovali da jedna pevačica može da radi i drugi posao, koji nosi drugu vrstu odgovornosti - govorila je Gala.

"Bila sam željna normalnosti"

- Naravno da je bilo takvih trenutaka. Svi imamo i uspone i padove. Bila sam željna normalnosti. Da mogu da prošetam ulicom bez šminke, da sam obučena opušteno, da me ne slikaju i ne saleću. Publicitet i te kako može da zamori. Na kraju krajeva, kad sad sve rezimiram, u suštini sam previše skromna osoba i nedostajali su mi trenuci da mogu kao i svi da odem u klub ili restoran a da oči ne budu uprte u mene i da moram da pazim na svaku sitnicu. I dan-danas prilikom upoznavanja ne govorim: "Ja sam Gala, drago mi je", izbegavam pseudonim. Moje povlačenje je bio plan. Lomila sam se nekoliko godina, i te 2005, kad je izašao moj šesti CD, najavila sam da se nakon njega povlačim. Nikad nisam zažalila!

Gala nekad i sad Foto: Printskrin

Gala danas

Za Kurir je otkrila čime se bavi od kako je napustila muziku i priznala da skoro dve decenije radi isti posao.

- Već 18 godina radim isti posao u oblasti IT. Što se tiče Kopaonika, kupila sam apartman isključivo zbog sebe, mada ga zimi izdajem. Nalazi se u Vikend naselju. Meni je Kopaonik prelep leti, tada odlazim na odmor tamo. Kad je ovde prevruće, tamo je podnošljivih 22 stepena.

Ne propustiteStars"KAD JE GAŽENJE ĐONOM POSTALO DOMINANTNO..." Svi se sećamo pevačice Gale, a sad otkrila gde je šta radi i zašto se povukla sa scene: Nisam se družila s kolegama
3111.jpg
StarsHARALA ESTRADOM 90-IH, A EVO GDE JE ULOŽILA NOVAC! Gala postala IT stručnjak pa pokrenula privatni biznis koji joj donosi odličnu zaradu
3111.jpg
StarsADRIANA ČORTAN HRANI KOKOŠKE, PA PROVOZA JAHTU! Bivša voditeljka uživa sa biznismenom na luksuznim destinacijama (FOTO)
screenshot-8.jpg
StarsREPEROVA BIVŠA ŽENA GRMI U KUPAĆEM! Skinula se Vanja Ignjatović i pokazala sve skrivene tetovaže (FOTO)
Vanja Ignjatović na plaži

 Lina Bumbar o povlačenju sa scene:

Zvezda 90-ih Lina za Kurir televiziju progovorila o tragičnom događaju koji je doveo do kraja njene karijere! Izvor: Kurir televizija