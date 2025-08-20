SLOBODAN ĐURKOVIĆ DOBIO TREĆE DETE! Zvezda Granda ćerki dala prelepo hrišćansko ime moćnog značenja
Sloba Đurković, pevač koji se proslavio u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" dobio je treće dete.
Ponosni roditelji su svojoj mezimici dali ime Eva.
Treća sreća
Slobina žena, Miljana se oglasila na društvenim mrežama nakon porođaja.
- Sinoć je došla na svet naša hrabra devojčica, naša Eva. Vole te seka, bata, mama i tata najviše na svetu – napisala je na Instagramu.
Žensko ime Eva je staro hrišćansko ime, lako se pamti, prevodi i izgova na svim svetskim jezicima. Prema Bibliji, Eva se smatra prvom ženom koju je Bog stvorio.
Eva je žena prvog čoveka – Adama, stvorena je od njegovog rebra, što je čini pramajkom čovečanstva.
Vredan i kad je najteže
Slobodana Đurkovića teško je pogodila pandemija koronavirusa, kada on i njegove kolege nisu mogle da nastupaju godinu dana. Ipak, za razliku od mnogih, on nije bio jedan od onih koji su sedeli i kukali nad svojom sudbinom.
Finalista "Zvezda Granda" i vicešampion "Farme 5" nije krio da mu je taj period izuzetno teško pao.
- Nisam ništa hteo da prepuštam slučaju. Video sam koliko je sati i kakva je situacija kod nas, pa sam otišao za Nemačku. Pored pevanja, radio sam svašta. Čak i građevinu, pomagao sam jednom drugaru koji ima tamo svoju firmu, kod njega sam i spavao. Ne stidim se toga, čak mi je i prijalo, za promenu - rekao je Sloba za Kurir, pa priznao da se uopšte ne kaje i da je to bio odličan potez u tom trenutku.
- Imao sam svirke po Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Svi mi muzičari smo navikli da lagodnije živimo i ne razmišljamo da sve može da se promeni i da možda neće biti posla. Niko od nas nije ni slutio da to može da nam se dogodi i da toliko dugo ne možemo da radimo svoj posao - iskren je Đurković.
Ovako Slobodan Đurković zvuči uživo: