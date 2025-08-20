Slušaj vest

Pobednik Zvezda GrandaAmar Gile Jašarspahić doživeo je nesreću na autoputu A1 kod Kaknja.

Pevač je odmah prevezen u bolnicu, a njegov menadžer Toni Lehman se oglasio za "Dnevni avaz" i rekao kako se Amar Gile dobro oseća.

Silazio je sa auto-puta

Kako je rekao menadžer, on je silazio s auto-puta kod rodnog Kaknja i nakon što je prošao naplatne kućice pozlilo mu je te je pri manjoj brzini udario u bankini.

Giletu pozlilo pre nego što je udario u bankinu Foto: Nemanja Nikolić

Pevač se trenutno nalazi u bolnici na ispitivanjima.

Otac tri sina

Podsetimo, pevač Amar Gile Jašarspahić je prošle godine dobio drugo dete sa suprugom Mirelom, a njegovo treće.

Inače, pobednik "Zvezda Granda" ima još jednog sina, sa bivšom suprugom, sa kojom se pre izvesnog vremena raveo nakon skoro četiri godine braka.

Kurir/Telegraf