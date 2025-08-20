Slušaj vest

"Operaciju trijumf" nema ko nije pratio 2008. godine. Učesnici ovog šoua, tokom emitovanja, pobrali su sve simpatije publike. Međutim, nakon toga, većina se povukla sa javne scene. Njihova slava je trajala kratko, a danas se retko ko od njih bavi pevanjem.

Ipak, ono po čemu će ostati upamćeni, nije samo muzika. Čini se da je mnogo više od toga intrigantno sa koliko su se nedaća suočili za vreme, a naročito posle najvećeg muzičkog rijalitija u istoriji.

Adnan Babajić, pobednik ovog programa imao je saobraćajnu nesreću, ali bez ozbiljnijih posledica. Tokom boravka u kući Danijelu Pavloviću je umro deda, a nekoliko dana po završetku ovog rijalitija bez dede je ostao i Đorđe Gogov.

Čak dvoje učesnika probalo je da digne ruku na sebe. Mediji su pre 14 godina izveštavali o tome kako je Milica Majstorović završila u bolnici nakon što je popila šaku lekova, a pre nekoliko dana javnost je ostala šokirana priznanjem Vukašina Brajovića o borbi sa depresijom tokom koje je probao da sebi oduzme život.

Od te davne 2008. prošlo je mnogo godina, a priča o učesnicima i danas u redovnim intervalima okupira pažnju javnosti. I kao što to nužno biva, kada jedan od njih postane aktuelan, uvek se nametne pitanje: Gde su danas miljenici nacije?

Milicu Majstorović su pratile brojne kontroverze

Majstorovićeva je 2012. godine upisala studije glume, a onda dve godine kasnije zaigrala u predstavi ''Dogvil'', rađenoj po hit filmu, u kojoj je pobrala sve simpatije pozorišne publike, pohvale kritičara i neke nagrade. Nakon toga, glumački put je nastavila ulogama u predstavama ''Kir Janja'' i ''Nemanjići''.

Milicu su pratile brojne kontroverze nekon takmičenja. U februaru 2010. godine završila je u bolnici zbog intoksikacije, o čemu je i sama kasnije govorila.

"Tu noć mi se sve skupilo, sto puta sam u sebi izgovorila: "Ne mogu više da živim, hoću da se ubijem." Uzela sam dve-tri tablete za sniženje pritiska i naizmenično kombinovala sa alkoholom, pri tom bolujem od anemije i organizam mi je veoma iscrpljen. Roditelji su me u besvesnom stanju našli u WC i pozvali Hitnu pomoć. Da mi se u tom trenutku pred rukom našao neki pogodan predmet, ko zna šta bi bilo. I ranije sam pokušavala da naudim sebi tupim žiletima, ali mislim da me Bog još uvek ne želi kraj sebe", rekla je Milica nakon nesrećnog događaja.

Milica je, prema pisanjima nekih medija, samo dva meseca kasnije, u aprilu 2010. godine, ponovo završila u bolnici zbog sličnih razloga, ali je i ovo na svu sreću prošlo bez posledica po njeno zdravlje.

Milica Majstorović stala je na ludi kamen sa svojim izabranikom Đorđem Lazovićem samo nekoliko nedelja nakon veridbe 2019. godine. Muziku je ostavila po strani.

Danijel Pavlović danas drži časove pevanja

Danijel se muzikom bavio ceo život, a prepoznatljivost je stekao 2008. godine kao jedan od učesnika regionalnog talent šoa „Operacija trijumf“. Dospeo je u finale i zauzeo peto mesto u konkureniciji od dvadesetak mladih pevača, ali je javnosti postao zanimljiv nakon saznanja da je u srodstvu sa Marijom Šerifović. To takmičenje mu je otvorilo mnoga vrata, pa je 2009. godine snimio singl „Javna tajna“.

Sa Milicom Majstorović je učestvovao na takmičenju za srpskog predstavnika na Pesmi Evrovizije. Izveli su numeru „H8er“ i zauzeli osmo mesto. Snimio je nekoliko pesama od kojih su najpopularnije „Tahikardija“, „Javna tajna“, „Rođeni sa greškom“ i druge. Godine 2018. je nastupio na „Beoviziji“ sa pesmom „Ruža sudbine“ i zauzeo osmo mesto. Danijel više ne nastupa, ali drži časove pevanja.

Adnan Babajić želi da se vrati na estradnu scenu

Adnan Babajić je pre 16 godina pobedio u takmičenju "Operacija trijumf". Mnogi su mu predviđali blistavu muzičku karijeru, ali on je brzo nestao sa scene. Odselio se u Ameriku, gde i danas živi, a nedavno je doneo odluku da se vrati na estradu, o čemu je govorio u intervju za Kurir.

- Sad drugačije gledam na nastupe. U "Operaciji trijumf" sam bio pop pevač, to je bilo pop takmičenje. U Americi na nastupima većinom izvodim narodne pesme. Preusmerio sam se, da u Americi pevam zabavnu muziku, ne bih mogao da zaradim koliko zarađujem s narodnjacima. Ne možeš na svadbama pevati zabavnjake, možeš nekoliko pesama. Ljudi vole narodnu muziku. Poslednjih pet godina izdajem pesme, za leto pripremam album, radim sam sebi pesme. Uskoro će biti veliki bum, hajde da kažem saradnja sa možda tri naše najveće zvezde - rekao je pevač u intervju za Kurir.

Nikola Sarić Sajko se potpuno povukao iz javnog života

Nikola Sarić Sajko bio je jedan od najistaknutijih učesnika muzičkog takmičenja "Operacija trijumf", koje se emitovalo 2008. godine, a nakon dve godine ušao je u rijaliti "Farma".

Nikola je još tokom takmičenja stekao veliku pažnju pripadnica lepšeg pola, a broj njegovh fanova samo se povećao po ulasku u rijaliti. Nikola se po završetku takmičenja još neko vreme bavio pevanjem, nakon čega je učestvovao u rijalitiju "Farma 2", a potom se potpuno povukao iz javnog života.

Iako je bio miljenik posebno ženskog dela publike, Nikola nije nastavio da plovi muzičkim vodama. Upravo tokom takmičenja planula je ljubav između njega i koreografkinje Milice Cerović koja je sa takmičarima svakodnevno radila na plesnim pokretima.

Ljubav su u početku krili, a kasnije su je i obelodanili, međutim, mnogi su sumnjali u to da će njihova ljubav opstati, budući da je Milica od njega starija 10 godina.

Sve je šokirala ispovest Vukašina Brajovića

Vukašin Brajić je osvojio srca mnogih devojaka, a nakon rijalitija gotovo potpuno se povukao iz javnosti. Sve je šokirala njegova ispovest o borbi sa depresijom.

Vukašin je otkrio da je sebi prošle godine pokušao da oduzme život.

- Ja sam bio u visokofunkcionalnoj depresiji, koja nije mogla da se primeti. Bežao sam u posao, toliko sam radio da ne bih osećao tu teskobu. Kada si u depresiji nemaš nikakav osećaj ni za šta, nije ti žao što će majka da ti plače ako te nema, nije ti žao, jednostavno želiš da se desi nešto. Sad imamo gomilu nekih popularnih bolesti na Instagramu, to nisu stvari za šalu, ali hoću da kažem ljudima da se to dešava, da je to stvarno, a ja sam završio na ispiranju u pokušaju da sam sebi oduzmem život, za prošlu Srpsku Novu godinu na VMA. To je momemnat u kome sam ja shvatio da tamo sa druge strane nema ničega, a ako ovde nema ničega, bar nešto može da se desi. To je momenat kada sam ja shvatio da ja to više nikada neću da pokušam - ispričao je Vukašin u podkastu "Pričaonica Sanje Ćulibrk", a mnogi su primetili i da se Vukašin vizuelno dosta promenio, te ga je malo ko prepoznao "na prvu".

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

