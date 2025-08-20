Slušaj vest

Mina Naumović i Ognjen Amidžić uživaju u porodičnom životu ali i luksuznim putovanjima na koja odu čim ugrabe malo slobodnog vremena.

Danas su jedni od omiljenih parova iz javnog sveta.

Vratila mu veru u ljubav

Ognjen je nakon razvoda od manekenke Danijele Dimitrovske, sa kojom ima sina, uplovio je u vezu sa 17 godina mlađom koleginicom Minom Naumović.

Mina i Ognjen su nekoliko meseci zajedno radili u emisiji Amidži šou, a ljubav je buknula neplanirano. Neko vreme su krili vezu, a onda je voditelj javno priznao da je srećan i ispunjen.

- Da, tačno je. U vezi smo, ali naš dogovor je da našu privatnost sačuvamo za nas i o tome ne pričamo - rekao je tada Ognjen.

1/10 Vidi galeriju Porodična idila Ognjena i Mine Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Posle nekog vremena u javnosti su počeli da se pojavljuju zajedno i kače zajedničke fotografije, a Ognjen nije štedeo lepe reči kada je njegova izabranica u pitanju.

- Zanimljivije je i lepše kada radimo zajedno. Lepo funkcionišemo i dopunjujemo se, daje mi dobre ideje i veoma je kreativna. Mislim da će naredne sezone ona pokazati koliko je kreativna - rekao je Ognjen u emisiji "Premijera".

Mina je nekoliko meseci kasnije ostala u drugom stanju kada se i povukla iz javnosti zbog trudnoće. Na društvenim mrežama neretko je znala da odbrusi lošim komentarima na račun njenog fizičkog izgleda i fotografijama dokazala da je u pitanju prirodna lepota.

Nakon nekoliko meseci veze su se venčali su se tajno i zavetovali na večnu ljubav.

Mina se ubrzo porodila a ponosni roditelji dali su dečaku ime moćnog značenja.

Ime "Perun" Izvodi je praslovenska reč, a izvodi se od indoevropskog korena „per“ odnosno „perk“ koji ima značenje „udariti“ (vrlo snažno, silovito udariti), „rasprsnuti“ i sufiksa „un“ koji označava onoga koji izvršava radnju.

Porodična oaza mira

Kako su pisali domaći mediji, za renoviranje i opremanje stana voditeljski par je iskreširao oko 100.000 evra, a sada uživaju u rezultatima truda.

Mina je aktivna na društvenim mrežama i redovno svojim pratiocima pokazuje emotivne i porodične trenutke, a nekoliko puta je javnost imala prilike da zaviri u njihovu oazu mira u srcu Beograda.

U stanu dominiraju svetle boje i drveni materijali, a plafon i svetla su urađena "po poslednjoj modi".

1/17 Vidi galeriju Dom Mine i Ognjena Amidžića Foto: Printscreen, screenshot instagram

Nasred sobe je ogromni moderni sto čija se nijansa slaže sa ostatkom dnevne sobe, a bračni par može da uživa i u gledanju gotovo "kućnog bioskopa".

Foto: Print Screen

Ognjen o početku ljubavi sa Minom

Voditelj nikada nije krio koliko ga je Minina lepota oduševila još pri prvom susretu.

- Izgledom me je oduševila od prvog trenutka i tada sam rekao da nikada u životu nisam video neku ženu uživo da izgleda tako kako ona izgleda. Bio sam zatečen i može se reći da sam se odmah zaljubio. Nisam zaista video ženu koja tako lepo izgleda, još kada sam provalio da je sve prirodno. Ostavila me je bez daha.