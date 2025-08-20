NAKON RAZVODA VRATILA MU VERU U LJUBAV 17 GODINA MLAĐA LEPOTICA: Ovo je ljubavna priča Ognjena Amidžića i Mine Naumović
Mina Naumović i Ognjen Amidžić uživaju u porodičnom životu ali i luksuznim putovanjima na koja odu čim ugrabe malo slobodnog vremena.
Danas su jedni od omiljenih parova iz javnog sveta.
Vratila mu veru u ljubav
Ognjen je nakon razvoda od manekenke Danijele Dimitrovske, sa kojom ima sina, uplovio je u vezu sa 17 godina mlađom koleginicom Minom Naumović.
Mina i Ognjen su nekoliko meseci zajedno radili u emisiji Amidži šou, a ljubav je buknula neplanirano. Neko vreme su krili vezu, a onda je voditelj javno priznao da je srećan i ispunjen.
- Da, tačno je. U vezi smo, ali naš dogovor je da našu privatnost sačuvamo za nas i o tome ne pričamo - rekao je tada Ognjen.
Posle nekog vremena u javnosti su počeli da se pojavljuju zajedno i kače zajedničke fotografije, a Ognjen nije štedeo lepe reči kada je njegova izabranica u pitanju.
- Zanimljivije je i lepše kada radimo zajedno. Lepo funkcionišemo i dopunjujemo se, daje mi dobre ideje i veoma je kreativna. Mislim da će naredne sezone ona pokazati koliko je kreativna - rekao je Ognjen u emisiji "Premijera".
Mina je nekoliko meseci kasnije ostala u drugom stanju kada se i povukla iz javnosti zbog trudnoće. Na društvenim mrežama neretko je znala da odbrusi lošim komentarima na račun njenog fizičkog izgleda i fotografijama dokazala da je u pitanju prirodna lepota.
Nakon nekoliko meseci veze su se venčali su se tajno i zavetovali na večnu ljubav.
Mina se ubrzo porodila a ponosni roditelji dali su dečaku ime moćnog značenja.
Izvodi je praslovenska reč, a izvodi se od indoevropskog korena „per“ odnosno „perk“ koji ima značenje „udariti“ (vrlo snažno, silovito udariti), „rasprsnuti“ i sufiksa „un“ koji označava onoga koji izvršava radnju.
Porodična oaza mira
Kako su pisali domaći mediji, za renoviranje i opremanje stana voditeljski par je iskreširao oko 100.000 evra, a sada uživaju u rezultatima truda.
Mina je aktivna na društvenim mrežama i redovno svojim pratiocima pokazuje emotivne i porodične trenutke, a nekoliko puta je javnost imala prilike da zaviri u njihovu oazu mira u srcu Beograda.
U stanu dominiraju svetle boje i drveni materijali, a plafon i svetla su urađena "po poslednjoj modi".
Nasred sobe je ogromni moderni sto čija se nijansa slaže sa ostatkom dnevne sobe, a bračni par može da uživa i u gledanju gotovo "kućnog bioskopa".
Ognjen o početku ljubavi sa Minom
Voditelj nikada nije krio koliko ga je Minina lepota oduševila još pri prvom susretu.
- Izgledom me je oduševila od prvog trenutka i tada sam rekao da nikada u životu nisam video neku ženu uživo da izgleda tako kako ona izgleda. Bio sam zatečen i može se reći da sam se odmah zaljubio. Nisam zaista video ženu koja tako lepo izgleda, još kada sam provalio da je sve prirodno. Ostavila me je bez daha.
Ovako je Mina Naumović izgledala u trudnoći: