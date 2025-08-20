Slušaj vest

Anastasija Ražnatović rešila je da promeni svoj fizički izgled, te se na društvenim mrežama pohvalila promenom boje kose.

Drastična promena

Anastasija je na društvenim mrežama otkrila da je posetila frizera, a onda je objavila fotografiju nakon tretmana.

Anastasija Ražnatović u Sevilji
Anastasija Ražnatović promenila boju kose Foto: Instagram

Cecina ćerka osvežila je boju kose i posvetlela za nekoliko nijansi. Uradila je nežne svetlije pramenove i pozirala na Suncu kako bi se što bolje videla promena.

Sa fudbalerom uživa u braku

Anastasija i Nemanja Gudelj uživaju u ljubavi već nekoliko godina, a on joj je na još jedan veoma simpatičan način dokazao koliko je obožava.

Naime, na levoj ruci, pored portreta sestre Vanje i brata Dragog, napisao je "Anastasija", čime se pevačica odmah pohvalila.

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj zagrljeni na plaži, proslavili dve godine braka Foto: Printscreen Instagram

Nakon što su se venčali, fudbaler Nemanja Gudelj je na svom vratu istetovirao znak za beskonačno i slova "N i A", ali je to očigledno samo prva u nizu tetovaža koje je posvetio ženi.

Ne propustiteStarsVELJKO RAŽNATOVIĆ JE ČUPA ZA KOSU, A ONDA JOJ BRANI DA TAJ SADRŽAJ OKAČI JAVNO! Isplivao snimak Cecinog sina koji je hteo da sakrije od javnosti (VIDEO)
Screenshot 2024-12-16 064258.jpg
Stars"SA CECOM SE NIKADA NISAM ČULA" Arkanova ćerka progovorila nakon toliko godina: Priznala da ne očekuje nasledstvo, a ovo joj je najveća želja
zeljko-raznatovic-arkan-epa-damir-dervisagic-.jpg
StarsANASTASIJA I NEMANJA GUDELJ PROSLAVILI GODIŠNJICU BRAKA PORED MORA! Ražnatovićeva podelila intimne trenutke: Ludo te volim (FOTO)
Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj na plaži
StarsGUDELJ ZA ŽENU NE ŠTEDI EVRA! LUKS JAHTA, HOTEL SA PET ZVEZDICA! Anastasija i Gudelj za odmor na Ibici spiskali 30.000 €, evo na šta su sve pukli lovu
gudelj.jpg

 Anastasija Ražnatović u noćnom provodu:

Anastasija Ražnatović  Izvor: Instagram/Screenshot/raznatovicanastasija