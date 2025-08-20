Anastasija Ražnatović se oglasila nakon tragedije u Zagrebu

Slušaj vest

Anastasija Ražnatović rešila je da promeni svoj fizički izgled, te se na društvenim mrežama pohvalila promenom boje kose.

Drastična promena

Anastasija je na društvenim mrežama otkrila da je posetila frizera, a onda je objavila fotografiju nakon tretmana.

Anastasija Ražnatović promenila boju kose Foto: Instagram

Cecina ćerka osvežila je boju kose i posvetlela za nekoliko nijansi. Uradila je nežne svetlije pramenove i pozirala na Suncu kako bi se što bolje videla promena.

Sa fudbalerom uživa u braku

Anastasija i Nemanja Gudelj uživaju u ljubavi već nekoliko godina, a on joj je na još jedan veoma simpatičan način dokazao koliko je obožava.

1/5 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj zagrljeni na plaži, proslavili dve godine braka Foto: Printscreen Instagram

Nakon što su se venčali, fudbaler Nemanja Gudelj je na svom vratu istetovirao znak za beskonačno i slova "N i A", ali je to očigledno samo prva u nizu tetovaža koje je posvetio ženi.

Anastasija Ražnatović u noćnom provodu: