ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ PROMENILA BOJU KOSE! Cecina ćerka se pohvalila na mrežama, prelazi u plavuše?! (FOTO)
Anastasija Ražnatović rešila je da promeni svoj fizički izgled, te se na društvenim mrežama pohvalila promenom boje kose.
Drastična promena
Anastasija je na društvenim mrežama otkrila da je posetila frizera, a onda je objavila fotografiju nakon tretmana.
Cecina ćerka osvežila je boju kose i posvetlela za nekoliko nijansi. Uradila je nežne svetlije pramenove i pozirala na Suncu kako bi se što bolje videla promena.
Sa fudbalerom uživa u braku
Anastasija i Nemanja Gudelj uživaju u ljubavi već nekoliko godina, a on joj je na još jedan veoma simpatičan način dokazao koliko je obožava.
Naime, na levoj ruci, pored portreta sestre Vanje i brata Dragog, napisao je "Anastasija", čime se pevačica odmah pohvalila.
Nakon što su se venčali, fudbaler Nemanja Gudelj je na svom vratu istetovirao znak za beskonačno i slova "N i A", ali je to očigledno samo prva u nizu tetovaža koje je posvetio ženi.
Anastasija Ražnatović u noćnom provodu: