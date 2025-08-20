"NIKAKVOG UDESA NIJE BILO, SVE JE TO LAŽ!" Oglasio se Amar Gile nakon lažne vesti da je doživeo saobraćajku
Amar Jašarspahić Gile oglasio se na društvenim mrežama nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema.
- Pozdrav svima. Nalazim se u Kaknju. Nikakvog udesa nije bilo, sve su to lažne objave. U Srebreniku je otkazan koncert radi zdravstvenih problema. Ništa nije strašno, sve će biti dobro - rekao je Gile.
Podsetimo, Gile je navodno doživeo saobraćajnu nezgodu na autoputu A1 kod Kaknja. Pevač je odmah prevezen u bolnicu, a njegov menadžer Toni Lehman se oglasio za "Dnevni avaz" i rekao kako se Amar Gile dobro oseća.
Kako je rekao menadžer, on je silazio s auto-puta kod rodnog Kaknja i nakon što je prošao naplatne kućice, njemu je pozlilo, pa je pri manjoj brzini udario u bankinu.
Podsetimo, pevač je prošle godine dobio drugo dete sa suprugom Mirelom, a njegovo treće.
Inače, pobednik "Zvezda Granda" ima još jednog sina, sa bivšom suprugom, sa kojom se pre izvesnog vremena raveo nakon skoro četiri godine braka.
Kurir.rs/avaz
