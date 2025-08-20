Slušaj vest

Amar Jašarspahić Gile oglasio se na društvenim mrežama nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema.

- Pozdrav svima. Nalazim se u Kaknju. Nikakvog udesa nije bilo, sve su to lažne objave. U Srebreniku je otkazan koncert radi zdravstvenih problema. Ništa nije strašno, sve će biti dobro - rekao je Gile.

Oglasio se Amar Gile nakon lažne vesti da je doživeo saobraćajku

Podsetimo, Gile je navodno doživeo saobraćajnu nezgodu na autoputu A1 kod Kaknja. Pevač je odmah prevezen u bolnicu, a njegov menadžer Toni Lehman se oglasio za "Dnevni avaz" i rekao kako se Amar Gile dobro oseća.

Kako je rekao menadžer, on je silazio s auto-puta kod rodnog Kaknja i nakon što je prošao naplatne kućice, njemu je pozlilo, pa je pri manjoj brzini udario u bankinu.

Podsetimo, pevač je prošle godine dobio drugo dete sa suprugom Mirelom, a njegovo treće.

Inače, pobednik "Zvezda Granda" ima još jednog sina, sa bivšom suprugom, sa kojom se pre izvesnog vremena raveo nakon skoro četiri godine braka.

