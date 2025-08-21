Slušaj vest

U zabačenom, tihom delu sela Globoder, nadomak Kruševca, vreme kao da je stalo. Uske ulice, šum kukuruza i miris starog voćnjaka skrivaju jednu od najtežih priča koju je domaća muzika ikada imala. U toj tišini smeštena je kuća u kojoj je Radojka Živković, kraljica harmonike, provodila najlepše i najintimnije trenutke svog života.

Otvorili smo crvenu kapiju i pozvonili. Tamo nas je dočekala Kaja, žena bratanca pokojne Radojke, a danas čuvar uspomene na nju i njene tajne.

Anegdota sa Safetom Isovićem

- Radojka je ovde dolazila kad god je mogla. Beograd je bio posao, ali ovde... ovde je bila duša. Ovaj trem, ovo dvorište... tu su sedeli Safet Isović, Lepa Lukić. Verujte mi, ovo sad pričam kao anegdotu, Safetu se auto pokvario i legao je ispod kola da vidi u čemu je problem, ja sam bila u suknjici tada i pitala sam ga da li je za kafu, a on se sve vreme preznojavao, nije smeo ništa da kaže od Radojke - kaže Kaja i nastavlja:

Posthumno ušla u Ginisovu knjigu rekorda

- Ovde su se posle nastupa i turneja brojni estradni umetnici okupljali, pravili pauze, pevali, plakali, smejali se. A Radojka nikad nije volela ni da se eksponira, ni da se razbacuje. Bila je dama u svakom smislu - otkriva Kaja dok nežno dodiruje staru drvenu hoklicu pored zida.

Radojka Živković posthumno je ušla u Ginisovu knjigu rekorda kao profesionalna harmonikašica s najdužim muzičkim stažom, čak 71 godinu na sceni! Ali iza tog rekorda nije stajala ni institucija, ni komisija, već snajka Snežana, supruga njenog sina Slobodana, koja se, kako kaže Kaja, borila kao lavica da svet sazna ono što Srbija zna već decenijama.

- Ona je bila pionir. I muzički i ljudski. Nije dozvoljavala prostačke komentare, udvaranja i jeftine šale. Gde god bi otišla, znalo se, s njom se ne igra. Bila je ponosita, stroga kad treba, ali iznutra topla kao najmekša duša - govori Kaja i zastaje na trenutak, gledajući ka nebu, bila je na ivici suza.

- Nije ona imala laku sudbinu, jedan sin joj je preminuo u dalekoj Australiji, a drugi je danas teško bolestan - dodaje.

Radojkin otac Tihomir Tomić, poznat i po tome što je bio učitelj harmonike, bio je njena najveća podrška, ali i strogi sudija.

- Kad je bila mala, majka bi je penjala na hoklicu da dohvati harmoniku. Tihomir bi bio strogo protiv da dete prčka po instrumentu. Jednom se vratio ranije, čuo harmoniku, otvorio vrata i stao, nije verovao da njegovo dete svira tako nestvarno. Tada je sve počelo. Sa 12 godina je osvojila prvu nagradu na takmičenju u Kragujevcu. Posle toga, kafane, nastupi, radio, pa i svet - priča Kaja.

Nije jurila slavu

Nudili su joj karijeru u Americi, školovanje, ugovore, luksuz. Otac nije dao. A ona, kaže naša sagovornica, nije ni molila.

- Nije jurila slavu, jurila je smisao. Bila je umetnik, ne šoumen. I to danas ne razume svako - otvorena je Kaja.

Malo ljudi zna da je baš Radojka napisala tekst pesme "Odakle si, sele", koja je kasnije prearanžirana, dopunjen joj je refren, te je i postala čarapanska himna.

- Zato kažem, ne zaboravite je. Nema više takvih. I ne treba ih tražiti, nego čuvati. Kao što ja čuvam ovu kuću. I sećanje - progutala je knedlu Kaja.

Pokazala nam je ikone koje je baš pokojna Radojka donela u ovu kuću, kao i sliku koja je pokojnoj umetnici bila omiljena.