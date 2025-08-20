Slušaj vest

Sin pevačice Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, proslavljeni je bokser, a sada se oglasio na svom Insatgram profilu i zabrinuo fanove.

Naime, bokserska scena u Beogradu je doživela značajan udarac, pošto je Veljko bio primoran da otkaže svoje učešće na bokserskoj reviji zakazanoj za 13. septembar.

U svom obraćanju javnosti Ražnatović je otkrio da se suočava sa povredom donjeg dela leđa, koja zahteva duži period oporavka i terapija, što ga je sprečilo da nastupi na planiranom događaju.

Ražnatović je u svojoj objavi naglasio:

- Nažalost, zbog povrede donjih leđa neću moći da učestvujem na reviji 13.09. u Beogradu. Čeka me period oporavka i terapija, pa se vidimo kroz konopce uskoro!

Neće dobiti nacionalnu penziju iako je dsvojio medalju

Veljko Ražnatović na Evropskom prvenstvu u boksu ove godine osvojio je bronzanu medalju, a uz bronzano odličje dobio je i novčanu nagradu. Međutim, iako je ostvario uspeh on sebi nije obezbedio nacionalnu penziju.

Naime, pravo na nacionalnu penziju dobijaju sportisti koji su osvojili medalje na kontinentalnim takmičenjima u discplinama koje su olimpijski sport, a iako je boks na Olimpijskim igrama, kategorija u kojoj se borio Veljko Ražnatović - nije.

Zanimljivo, samo je Veljko Ražnatović iz Srbije bio van tog opsega, jer se jedino njegova kategorija ne takmiči na Olimpijskim igrama.

- Niti znam, niti ulazim u to, negde je priča da ćemo svi dobiti nacionalnu penziju, negde je priča da samo olimpijske kategorije dobijaju, ali digla se velika pompa oko toga, osim ako vi hoćete da uzmete nacionalnu penziju, evropsko prvenstvo je 2026. godine. Nacionalna penzija kreće tamo od 40. ja mislim. To je to, ja sam odradio šta sam imao. Baviću se poljoprivredom, što bih odbio nešto za šta sam krvario. 86 kilograma nije olimpijska kategorija, 92, 71, 80, to su olimpijske kategorije i naravno super teška.

Inače, Veljko je zbog osvojene bronzane medalje osvojio 5.000 dolara, međutim, napisao je da neće zadržati ovaj novac.

- 5.000 ide nekom detetu kome treba više nego meni. Živela Srbija - napisao je tada Ražnatović

