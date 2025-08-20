Slušaj vest

Bivša članica grupe "Models" koja je osnovana 1996, Ivana Berendika, decenijama živi potpuno drugačijim životom daleko od javnosti i scene, ali i Srbije, a sada ej odlučila da sa porodicom poseti zavičaj i to velikim i prelepim povodom.

Naime, pravo je iznenađenje bilo kada je sa suprugom, američkim milijarderom Tomasom Jermolukom, primećena u Crnoj Gori, gde su doputovali zbog krštenja dece.

Ivana Berendika, koja se inače danas bavi dizajniranjem nakita, i njen muž Tomas Jermoluk odlučili su da krste decu u pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori.

Svi su nosili belo, a bivša modelsica je u elegantnom izdanju dokazala koliko poznaje modu i tajne dobrog stila.

Kuma poznata rediteljka

Ivana i Tomas imaju blizance, ćerku Zoi Mej i sina Kai Nikolu, koje je krstila rediteljka Đelila Bekele, koja se bavi snimanjem dokumentarnih filmova.

Berednika je na Instagramu objavila kadrove sa intimne proslave održane na ostvru Gospa od Milosti, kao i fotografiju Ostroga i snimak svetog čina krštenja naslednice.

Ivana Berendika se nakon medijskog buma koji je napravila zajedno sa ostalim članicama prve postavke grupe Models povukla sa javne scene. Šira javnost jedino je može videti na njenom Instagram profilu gde uglavnom objalljuje fotografije nakita koji dizajnira, međutim, ovog leta prednjače fotografije iz Crne Gore, gde su se Ivani pridružile majka Gordana i sestra Maja.

Sigurno je da će mnogo divnih uspomena poneti u Ameriku, gde je kao 25-godišnjakinja upoznala Tomasa Jermoluka. Venčali su se 2005. na Bahamima, a iako je javnost veoma zainteresovana za njihovu ljubav, uspeli su da ostanu jedan od najmisterioznijih parova.