"TUŽNA SAM, OVO SAM DUGO ČEKALA" Nikolija nakon što joj je otkazan prvi koncert otkrila šta će biti sa kupljenim ulaznicama
Nikolija Jovanović trebalo je da održi prvi solistički koncert koji je bio zakazan za 29. avgust na Tašmajdanu, ali je u međuvremenu njen, kao i koncerti kolega koji su planirani za ovu godinu, otkazan.
Ona se sada oglasila i na društvenim mrežama i otkrila šta će biti sa kupljenim kartama.
- Dan nakon pomeranja mog prvog solističkog koncerta, neprospavanih noći i brojnih razgovora sa svojim najbližim saradnicima, prijateljima i članovima porodice, osećam obavezu da se obratim javnosti i podelim svoja osećanja. Na prvom mestu, jako sam tužna jer je iza mene šest meseci priprema, uz bezbroj proba sa bendom, uigravanja koreografija i dogovora oko najsitnijih detalja. Tužna sam jer sam u ovom trenutku ostala uskraćena za priliku da sa svojom publikom podelim najlepše trenutke i tako obeležim svoju dosadašnju karijeru. A sigurna sam da bismo zajedno uživali od prve do poslednje pesme. Zahvalna sam svima koji su u velikom broju kupili ulaznice, jer sam sa posebnom pažnjom pratila tok prodaje i vodila računa o svim promotivnim aktivnostima pred koncert, navela je između ostalog, a onda otkrila šta će biti sa kupljenim kartama:
- Uverena sam da će organizator brzo i efikasno sprovesti refundaciju nivoa, svima koji to budu želeli. U suprotnom kupljene ulaznice važiće i za nov datum. Ovaj trenutak sam prižeļjkivala još od samog početka svog muzičkog puta i zato biram da budem strpljiva i sačekam novi, pogodniji termin onaj u kojem logistika više neće biti prepreka da zajedno ostvarimo ono što smo zamišljali. Želim da verujem kako uvek postoji razlog zašto je nešto dobro i da izrazim nadu da ćemo se uskoro družiti i pevati, kada svi problemi budu prevaziđeni - napisala je pevačica.
Prvo oglašavanje Nikolije nakon otkazivanja
Informaciju koja je razočarala mnoge fanove objavili su prodavci karata na svom zvaničnom Insatgram profilu, a mlada folkerka je njihovu objavu podelila.
Ona nije krila uznemirenost povodom neočekivane situacije koja ju je snašla, te je uz objavu kratko napisala:
- Dok se saberem... Ostaviću samo ovaj repost ovde danas - napisala je ona i dodala emotikon sa očima punih suza.ž
Razlog otkazivanja koncerta
Kako je na svom zvaničnom Instagram profilu istakao jedan od glavnih saradnika organizatora i realizatora ovih koncerata, odnosno partnerska firma koja prodaje karte za ove događaje, svi koncerti najavljeni za ovu godinu na Tašmajdanu su odloženi do daljnjeg.
- Važno obaveštenje! Odlažu se svi koncerti na Tašmajdanu zakazani za 2025. godinu - napisano je u objavi, a potom objašnjen i razlog ove odluke:
- Zbog postavljenog travnatog terena, usled čega je došlo do tehničkih nemogućnosti realizacije, svi koncerti planirani na Stadionu Tašmajdan u ovoj godini biće odloženi. Ova odluka obuhvata i prvi solistički koncert Nikolije, zakazan za 29. avgust, kao i koncert Adila, predviden za 5. septembar. Novi termini navedenih dogadaja biće blagovremeno saopšteni, a publika će svakako dobiti priliku da uživa u ovim koncertima. Hvala na razumevanju i podršci. Vidimo se sledeće sezone na Tašmajdanu!
Podsetimo, Vesna Zmijanac, njena majka i istaknuta estradna umetnica, je trebalo da nastupi sa ćerkom na Tašmajdanu.
