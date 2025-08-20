Slušaj vest

Nikolija Jovanović trebalo je da održi prvi solistički koncert koji je bio zakazan za 29. avgust na Tašmajdanu, ali je u međuvremenu njen, kao i koncerti kolega koji su planirani za ovu godinu, otkazan.

Ona se sada oglasila i na društvenim mrežama i otkrila šta će biti sa kupljenim kartama.

- Dan nakon pomeranja mog prvog solističkog koncerta, neprospavanih noći i brojnih razgovora sa svojim najbližim saradnicima, prijateljima i članovima porodice, osećam obavezu da se obratim javnosti i podelim svoja osećanja. Na prvom mestu, jako sam tužna jer je iza mene šest meseci priprema, uz bezbroj proba sa bendom, uigravanja koreografija i dogovora oko najsitnijih detalja. Tužna sam jer sam u ovom trenutku ostala uskraćena za priliku da sa svojom publikom podelim najlepše trenutke i tako obeležim svoju dosadašnju karijeru. A sigurna sam da bismo zajedno uživali od prve do poslednje pesme. Zahvalna sam svima koji su u velikom broju kupili ulaznice, jer sam sa posebnom pažnjom pratila tok prodaje i vodila računa o svim promotivnim aktivnostima pred koncert, navela je između ostalog, a onda otkrila šta će biti sa kupljenim kartama:

- Uverena sam da će organizator brzo i efikasno sprovesti refundaciju nivoa, svima koji to budu želeli. U suprotnom kupljene ulaznice važiće i za nov datum. Ovaj trenutak sam prižeļjkivala još od samog početka svog muzičkog puta i zato biram da budem strpljiva i sačekam novi, pogodniji termin onaj u kojem logistika više neće biti prepreka da zajedno ostvarimo ono što smo zamišljali. Želim da verujem kako uvek postoji razlog zašto je nešto dobro i da izrazim nadu da ćemo se uskoro družiti i pevati, kada svi problemi budu prevaziđeni - napisala je pevačica.

Prvo oglašavanje Nikolije nakon otkazivanja

Informaciju koja je razočarala mnoge fanove objavili su prodavci karata na svom zvaničnom Insatgram profilu, a mlada folkerka je njihovu objavu podelila.

Ona nije krila uznemirenost povodom neočekivane situacije koja ju je snašla, te je uz objavu kratko napisala:

- Dok se saberem... Ostaviću samo ovaj repost ovde danas - napisala je ona i dodala emotikon sa očima punih suza.ž

Razlog otkazivanja koncerta

Kako je na svom zvaničnom Instagram profilu istakao jedan od glavnih saradnika organizatora i realizatora ovih koncerata, odnosno partnerska firma koja prodaje karte za ove događaje, svi koncerti najavljeni za ovu godinu na Tašmajdanu su odloženi do daljnjeg.

- Važno obaveštenje! Odlažu se svi koncerti na Tašmajdanu zakazani za 2025. godinu - napisano je u objavi, a potom objašnjen i razlog ove odluke:

- Zbog postavljenog travnatog terena, usled čega je došlo do tehničkih nemogućnosti realizacije, svi koncerti planirani na Stadionu Tašmajdan u ovoj godini biće odloženi. Ova odluka obuhvata i prvi solistički koncert Nikolije, zakazan za 29. avgust, kao i koncert Adila, predviden za 5. septembar. Novi termini navedenih dogadaja biće blagovremeno saopšteni, a publika će svakako dobiti priliku da uživa u ovim koncertima. Hvala na razumevanju i podršci. Vidimo se sledeće sezone na Tašmajdanu!

Podsetimo, Vesna Zmijanac, njena majka i istaknuta estradna umetnica, je trebalo da nastupi sa ćerkom na Tašmajdanu.

