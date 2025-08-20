- Zvezde Granda su nesumnjivo veliki projekat. To nije samo muzičko takmičenje, to je most koji spaja sve zemlje regiona, Evrope i sveta i brod koji plovi bez muzičkih granica. Ja bih se zahvalio milionima gledalaca koji su na osnovu mojih učešća u prošlom serijalu mi ukazali bezrezervno poverenje i naklonost. Sigurno ću to opravdati, a ujedno zahvaljujem se i produkciji Zvezda Granda što su to prepoznali i odlučili da mi ukažu poverenje da na tom brodu budem stalni član posade - poručio je on i dodao: