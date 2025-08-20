OGLASIO SE KEBA NAKON POTPISIVANJA UGOVORA, JEDNU STVAR OBEĆAO! Postao član žirija "Zvezda Granda", pa otkrio detalje
Pevač Dragan Kojić Keba je potpisao ugovor i postao član žirija "Zvezda Granda", pa se tim povodom oglasio za medije.
On je istakao da sa nestrpljenjem iščekuje početak sezone "Zvezde Granda".
- Zvezde Granda su nesumnjivo veliki projekat. To nije samo muzičko takmičenje, to je most koji spaja sve zemlje regiona, Evrope i sveta i brod koji plovi bez muzičkih granica. Ja bih se zahvalio milionima gledalaca koji su na osnovu mojih učešća u prošlom serijalu mi ukazali bezrezervno poverenje i naklonost. Sigurno ću to opravdati, a ujedno zahvaljujem se i produkciji Zvezda Granda što su to prepoznali i odlučili da mi ukažu poverenje da na tom brodu budem stalni član posade - poručio je on i dodao:
- Radujem se tome i siguran sam da imam znanje, da imam kvalitet, ljubav, volju i pošten sud i da ću na pravi način u svakom momentu svakom takmičaru ukazati kako na pravi način da postupaju na svojoj prvoj višoj stepenici na kojoj su bili dok nisu došli u „Zvezde Granda“. Siguran sam. Obećavam.
