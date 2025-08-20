Slušaj vest

Muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" izvesno vreme se nije emitovalo na malim ekranima, dok se od jeseni vraća na TV.

Čelnik "Pinka" Željko Mitrović je prethodnih nedelja objavljivao imena članova žirija, a sad je otkriveno i ko će biti voditelj takmičenja.

U pitanju je dobro poznato lice ružičaste televizije, Ognjen Amidžić, koji će mesecima najavljivati kandidate i razgovarati sa članovima žirija.

- Takmičare na audiciji bira lično žiri, uz domaćina Amidžu! - najavili su iz organizacije šou-programa na društvenim mrežama.

Stopama Saše Popovića

Ognjen Amidžić će biti moderator takmičenja Pinkove zvezde. To znači da će on predstavljati produkciju televizije Pink i donositi odluku ako žiri ne može da donese istu, odnosno da prelomi koji kandidat ide dalje ako bude izjednačeno, piše Scandal. Još uvek nije poznato ko će da vodi ovo takmičenje, ali po svemu što se za sada zna, Pinkove zvezde će biti najgledaniji i najvreliji projekat ove jeseni.

Naime, kako piše Scandal, početkom septembra oni će u teatru Odeon da urade tri emisije koje će predstavljati audicije za predtakmičenje. A onda se takmičenje sa odabranim kandidatima seli u ogroman studio koji se trenutno uređuje u Šimanovcima.