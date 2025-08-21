Slušaj vest

Ćerka pevača Harisa Džinovića, Đina Džinović trenutno odmara na grčkom ostrvu Mikonos, odakle sa pratiocima na društvenim mrežama deli utiske i anegdote sa putovanja. Ona se oglasila odmah nakon buđenja i otkrila da je doživela pravi “maraton spavanja”.

– Dobro jutro, dan dva! Mi smo se komirali oko 1 ujutru, nismo nigde izašli, bili smo kod prijatelja kući, a spavali smo tačno 12 sati! Kad smo se probudili rekla sam da nema potrebe da spavam naredna dva dana... Što ćemo i učiniti – poručila je Đina uz osmeh. 

Đina Džinović u noćnom provodu u Grčkoj Foto: Pritnsreen/Instagram

Nakon odmora, influenserka je najavila i planove za ostatak dana: – Idemo sad na jednu plažu koja je blizu našeg hotela, samo da bi se malo okupali, osunčali i došli sebi posle ovoliko spavanja. Onda idemo da nastavimo sa društvom dalje.

Posebnu pažnju privukao je i kadar u kom se pojavio misteriozni muškarac sa kojim Đina putuje. 

– Spavali smo 13 sati! – dodao je na šta se Đina našalila: "Evo, ovako imate utisak kao da ste sa nama na putovanju!" 

Đina Džinović u noćnom provodu sa drugom u Grčkoj Foto: Pritnsreen/Instagram

Kao što je i rekla da neće morati da spavaju naredna dva dana, njih dvoje su posle plaže otišli u noćni klub, gde su se provodili, a u jednom trenutku su naručili i "klopicu". 

Đina Džinović na odmoru Izvor: Instagram

đina.jpg
2025-06-04 09_31_52-Djina (@djinadzinovic) _ TikTok.jpg
Đina Džinović na večeri sa američkim milionerom
22.jpg