Glumica Mirka Vasiljević jako dugo nije imala društvene mreže, a u poslednje vreme je jako aktivna na Instagramu gde deli mnoštvo saveta, recepata i otkriva kako njeni dani izgledaju.

Tako je sada Mirka objavila selfi iz lifta i pokazala stajling za šetnju psa.

Ona je bila naizgled skroz obično obučena, u drečavim helankama i širokom majici sa kosom svezanom u rep i kačketom na glavi. Međutim, ona je na ruci nosila dve skupocene "kartije" narukvice čija je okvirna cena 20.000 evra, a možda i veća u zavisnosti koji je tačno model u pitanju kao i da li ima dijamante.

Mirka Vasiljević pravi selfi u liftu Foto: Pritnscreen/Instagram

Mirka o Vujadinovoj prevari

Glumica Mirka Vasiljević odlučila je da progovori o fotografijama na kojim je njen nevenčani suprug, fudbaler Vujadin Savić, uhvaćen sa drugom ženom, koje je svojevremeno komentarisala rečenicom: "Čovek je vežbao".

- Da, izašle su fotografije, rekla sam to, sećam se toga, nisam toliko senilna! Meni je najbitnije da on i ja znamo šta je i kako je, mi imamo pravo na nešto naše, na naš neki odnos -rekla je ona tada i dodala:

- Ja sam rekla, on jeste na tim fotografijama, to je jednostavno izašlo u novinama, nas dvoje znamo kako smo to rešili kod kuće, zašto smo rešili i da l' je bilo potrebe da rešavamo. Te neke stvari treba da budu samo naše, ne naših roditelja, ne naše dece, nego naše.