U HELANKAMA I PATIKAMA, A NA RUCI 20.000 €! Mirka Vasiljević ovako šeta psa: Stajling naizgled običan, a papreno skup (Foto)
Glumica Mirka Vasiljević jako dugo nije imala društvene mreže, a u poslednje vreme je jako aktivna na Instagramu gde deli mnoštvo saveta, recepata i otkriva kako njeni dani izgledaju.
Tako je sada Mirka objavila selfi iz lifta i pokazala stajling za šetnju psa.
Ona je bila naizgled skroz obično obučena, u drečavim helankama i širokom majici sa kosom svezanom u rep i kačketom na glavi. Međutim, ona je na ruci nosila dve skupocene "kartije" narukvice čija je okvirna cena 20.000 evra, a možda i veća u zavisnosti koji je tačno model u pitanju kao i da li ima dijamante.
Mirka o Vujadinovoj prevari
Glumica Mirka Vasiljević odlučila je da progovori o fotografijama na kojim je njen nevenčani suprug, fudbaler Vujadin Savić, uhvaćen sa drugom ženom, koje je svojevremeno komentarisala rečenicom: "Čovek je vežbao".
- Da, izašle su fotografije, rekla sam to, sećam se toga, nisam toliko senilna! Meni je najbitnije da on i ja znamo šta je i kako je, mi imamo pravo na nešto naše, na naš neki odnos -rekla je ona tada i dodala:
- Ja sam rekla, on jeste na tim fotografijama, to je jednostavno izašlo u novinama, nas dvoje znamo kako smo to rešili kod kuće, zašto smo rešili i da l' je bilo potrebe da rešavamo. Te neke stvari treba da budu samo naše, ne naših roditelja, ne naše dece, nego naše.
