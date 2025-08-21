Slušaj vest

Zvezda Granda Džejla Ramović iz Goražda, ima damsku lepotu, a dosada nismo imali priliku u javnosti da vidimo i njene dve rođene sestre, Šejlu i Lejlu, koje se takođe mogu pohvaliti manekenskim izgledom.

Pevačica je sad podelila video na kojoj su sve tri, naslonjene glava na glavu, a mnogi su komentarisali kako je teško da se razazna koja je koja.

"Kao bliznakinje", "Pomislih da vas je AI napravio", "Vi ste prelepe", nizali su se komentari.

Pevačica je najmlađa, a ističe da je veoma vezana za sestre, te da su joj uzor. Navikla sam stalno da budem sa njima, i nekako, iako su starije od mene, najviše volim sa njima dvema da izađem u grad. Osim mame, i one su mi veliki uzor – rekla je svojevremeno Džejla i dodala da je i dalje najveća maza u porodici.

- Koliko god vremena da smo zajedno, nikad mi nije dovoljno. Predobro je biti najmlađi, svi te paze i maze - rekla je uz osmeh za Novu BiH.

Inače, Šejla Ramović je poznata influenserka, dok i Lejla, takođe, ima svoj Jutjub kanal, a obe prati oko 200.000 ljudi.

Džejline sestre su obe udate, dok se o njenom ljubavnom životu stalno priča u javnosti.

- Nisam zaljubljena, ali sam bila. Nije me uzdrmao raskid. Na nekim poljima ide, a na nekim ne. Promenljiva je situacija. Nemam tip, ali mora da bude ambiciozan i da se trudi, da radi. Mora da bude jači od mene emotivno. Ja, evo, pet dana već plačem. Za sve ikad! Šta god vidim, šta god pročitam, baš sam ranjiva ovih dana.

Đejla o dečku

Pevačica je poznata po tome da mnogo malo govori o svom privatnom životu, ali izgleda da je pre dva dana pred nastup u Beogradu bila odlično raspoložena pa je novinarima konačno odgovorila na pitanje o emotivnom odnosu i njenom partneru Bojanom Cvijeticaninom, frontmenom grupe "Jocker out". Džejla je nedavno diplomirala na fakultetu u Barseloni, a medije je zanimalo koliko je njen partner ponosan na nju.