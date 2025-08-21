Slušaj vest

Glumica Marija Karan trenutno uživa na odmoru, a društvo joj pravi bivša članica grupe "Models" Ivana Berendika. Marija Karan i Ivana Berendika, uživale su u vožnji na moru, a obe su izgledale nestvarno u mini haljinama. Karan je blistala u krem haljini sa prugama, dok je Berendika nosila crnu toaletu sa izraženim dekolteom.

Marija Karan i Ivana Berendika uživaju na moru Foto: Pritnscreen/Instagram

Udaja za 20 godina starijeg milionera: "Nisam tražila princa"

Podsetimo, Ivana se za Tomasa udala 2005. godine na Bahamima, a decu mu je podarila 2016. godine. Njih dvoje već dve decenije u skladnom su braku, a na poslovnom planu nižu brojne uspehe. Inače, suprug je od nje stariji 20 godina.

- Nisam bila od onih devojčica koje su maštale o princu na belom konju. Čini mi se da sam uvek bila racionalnija od drugih, pa mi se dogodilo da dobijem ono o čemu nisam ni razmišljala. Tomas je u svemu na neki način nadmoćniji od mene, što mom balkanskom mentalitetu veoma prija. Imala sam nešto više sreće nego drugi. Pored mene je muškarac slobodnog duha, avanturista koji vapi za izazovima - rekla je jednom prilikom.

- Tomas obožava egzotična putovanja i ekstremne sportove. Otvoren je i voli sve da proba, a to nas je i spojilo. Oboje smo radoznali, želimo da otkrivamo nove zemlje i kulture. Upoznala sam ga kada sam imala dvadeset pet i već tada prošla sam mnogo više od svojih vršnjakinja. On je bio sve ono što mi je u tom trenutku trebalo. Upravo njegove godine, znanje, mudrost i harizma učinili su da se istinski zaljubim - rekla je Ivana.