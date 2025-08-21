Slušaj vest

Nakon kraha braka, Vlada je sa drugom ženom dobio još jednu ćerku, deset godina mlađu, Teodoru.

Sestra po ocu

Nikolijina sestra izuzetno podseća na nju, a odnos im je veoma blizak, te se često mogu videti zajedno. Ako je sudeći po njenim društvenim mrežama, Teodora voli život, muziku i putovanja.

Na njenom profilu redovno objavljuje fotografije Reljinog brenda, ali nosi i garderobu svog zeta. Takođe, često kači i pesme svoje sestre Nikolije, te je jasno da im je ona velika podrška.

Otac ne želi da bude deo javnosti

Otac Nikolije nikada nije želeo da bude deo javnog sveta, a Nikolijka je jednom prilikom otkrila da je na to "alergičan".

- Moj otac je "alergičan" na sve što ima veze sa šou-biznisom, još iz perioda kada je bio sa mojom mamom. On mi, kao doktor nauka, ne bi savetovao da se bavim pevanjem.

Koncert

Nikolija Jovanović trebalo je da održi prvi solistički koncert koji je bio zakazan za 29. avgust na Tašmajdanu, ali je u međuvremenu njen, kao i koncerti kolega koji su planirani za ovu godinu, otkazan.

Ona se sada oglasila i na društvenim mrežama i otkrila šta će biti sa kupljenim kartama.

- Dan nakon pomeranja mog prvog solističkog koncerta, neprospavanih noći i brojnih razgovora sa svojim najbližim saradnicima, prijateljima i članovima porodice, osećam obavezu da se obratim javnosti i podelim svoja osećanja. Na prvom mestu, jako sam tužna jer je iza mene šest meseci priprema, uz bezbroj proba sa bendom, uigravanja koreografija i dogovora oko najsitnijih detalja. Tužna sam jer sam u ovom trenutku ostala uskraćena za priliku da sa svojom publikom podelim najlepše trenutke i tako obeležim svoju dosadašnju karijeru. A sigurna sam da bismo zajedno uživali od prve do poslednje pesme. Zahvalna sam svima koji su u velikom broju kupili ulaznice, jer sam sa posebnom pažnjom pratila tok prodaje i vodila računa o svim promotivnim aktivnostima pred koncert, navela je između ostalog, a onda otkrila šta će biti sa kupljenim kartama:

- Uverena sam da će organizator brzo i efikasno sprovesti refundaciju nivoa, svima koji to budu želeli. U suprotnom kupljene ulaznice važiće i za nov datum. Ovaj trenutak sam prižeļjkivala još od samog početka svog muzičkog puta i zato biram da budem strpljiva i sačekam novi, pogodniji termin onaj u kojem logistika više neće biti prepreka da zajedno ostvarimo ono što smo zamišljali. Želim da verujem kako uvek postoji razlog zašto je nešto dobro i da izrazim nadu da ćemo se uskoro družiti i pevati, kada svi problemi budu prevaziđeni - napisala je pevačica.

