Pevačica Nikolija Jovanović, kojoj je otkazan koncert na Tašmajdanu, i reper Relja Popović važe za jedan od najskladnijih i najstabilnijih parova na domaćoj muzičkoj sceni. Iako su zajedno dugi niz godina i svoju ljubav krunisali porodicom, zanimljivo je da se nikada nisu odlučili na venčanje.

Iz velike ljubavi dobili su dve ćerke, Hanu i Reu, koje su njihov najveći ponos i sreća. Ipak, i pored toga što imaju porodicu iz snova, Nikolija i Relja se nikada nisu zavetovali na večnu ljubav pred Bogom i pred matičarem.

Više puta su isticali da im brak kao institucija nije važan i da im „papir“ nije potreban da bi dokazali ono što osećaju jedno prema drugom. Kako su oboje govorili u intervjuima, njihova veza počiva na bezuslovnoj ljubavi, poverenju i podršci, što je za njih važnije od bilo kakvih formalnosti.

1/4 Vidi galeriju NIKOLIJA I RELJA KAO NA DVORU! Pokazali u kakvom LUKSUZU ŽIVE, iz svakog ćoška izbija SKUPOĆA, najmoderniji NAMEŠTAJ Foto: Printscreen

Pre nego što su dobili svoje prvo dete, popularni muzički par odlučio je da zajednički život započne u luksuznom penthausu na Vračaru. Upravo tu su izgradili svoj dom, u kome danas uživaju sa svojim naslednicama. Stan nikada nisu zvanično pokazali medijima, ali zahvaljujući njihovim objavama na društvenim mrežama, javnost povremeno može da zaviri u njihovu porodičnu oazu.