NIKOLIJA I RELJA KAO NA DVORU! Pokazali u kakvom luksuzu žive, iz svakog ćoška izbija skupoća, najmoderniji nameštaj (FOTO)
Pevačica Nikolija Jovanović, kojoj je otkazan koncert na Tašmajdanu, i reper Relja Popović važe za jedan od najskladnijih i najstabilnijih parova na domaćoj muzičkoj sceni. Iako su zajedno dugi niz godina i svoju ljubav krunisali porodicom, zanimljivo je da se nikada nisu odlučili na venčanje.
Iz velike ljubavi dobili su dve ćerke, Hanu i Reu, koje su njihov najveći ponos i sreća. Ipak, i pored toga što imaju porodicu iz snova, Nikolija i Relja se nikada nisu zavetovali na večnu ljubav pred Bogom i pred matičarem.
Više puta su isticali da im brak kao institucija nije važan i da im „papir“ nije potreban da bi dokazali ono što osećaju jedno prema drugom. Kako su oboje govorili u intervjuima, njihova veza počiva na bezuslovnoj ljubavi, poverenju i podršci, što je za njih važnije od bilo kakvih formalnosti.
Pre nego što su dobili svoje prvo dete, popularni muzički par odlučio je da zajednički život započne u luksuznom penthausu na Vračaru. Upravo tu su izgradili svoj dom, u kome danas uživaju sa svojim naslednicama. Stan nikada nisu zvanično pokazali medijima, ali zahvaljujući njihovim objavama na društvenim mrežama, javnost povremeno može da zaviri u njihovu porodičnu oazu.
Centralno mesto zauzima šank koji praktično razdvaja dnevnu sobu od kuhinje. Kuhinja, kao i ostatak stana, osmišljena je u crnim tonovima, minimalistički uređena i prilagođena modernom porodičnom životu. Iako je javnost često radoznala da zaviri u luksuz u kojem živi ovaj estradni par, Nikolija i Relja su odlučili da intimu svog doma čuvaju od kamera, pa se celokupan izgled stana može naslutiti samo iz pažljivo odabranih kadrova koje dele sa fanovima.