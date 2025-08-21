Slušaj vest

Otac bivšeg rijaliti učesnika Marka Miljakovića je preminuo, a on je tužnu vest saopštio na mrežama, te se oprostio od svog oca emotivnom porukom. Dugo se polemisalo o tome u kakvom je Marko odnosu sa ocem, s obzirom na to da se on nije previše pojavljivao u javnosti, dok je majka Nedeljka, koja je preminula pre tri godine, sa druge strane, često bila prisutna u medijima zbog njegovog učešća u rijalitiju.

Naime, jedina izjava koju je Markov otac Dobrivoje dao u medijima, desila se kada mu je dao podršku u vezi sa Lunom Đogani, sa kojom je tada počeo da se zbližava.

- Marko voli Lunu sigurno! Video sam i na televiziji, a i sam mi je pričao. Ona bi kod njega živela kao carica, ali ne sme da laže, vara i gleda u drugoga. Ne ulazim u to da li je ona njega prevarila sa Gastozom, ali morala bi da ispoštuje Marka hiljadu posto - rekao je Markov otac, kog Miljković nije puno pominjao, a šuškalo se da nije blizak za ocem koliko sa majkom - pričao je on tada.

Marko i njegov tata lepo su se slagali, a jednom prilikom su zajedno sa svojim kumom posetili manastir Hilandar, a on je sve sa puta objavljivao u svom vlogu na Jutjubu.

