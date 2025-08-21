Pevačica i zvezda muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, Lidija Graovac zajedno sa kolegana nastupila je u Bogatiću na humanitarnom koncertu organizovanom za pomoć malom Ninku Popoviću. Uz podršku svojih kolega tokom večeri prikupljeno je 350.000 dinara namenjenih njegovom lečenju.

Publika je imala priliku da uživa u bogatom muzičkom programu, a energična atmosfera i emocije na sceni dodatno su doprinele da se skupi novac koji će biti prosleđen za lečenje malog dečaka. Lidija je zahvalna svima koji su došli i svojim prisustvom podržali humanitarnu akciju, naglašavajući da su ovakvi događaji dokaz da solidarnost i zajedništvo mogu pomoći u lečenju jednog deteta.