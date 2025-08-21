LUNA ĐOGANI SE OPROSTILA OD SVEKRA EMOTIVNIM REČIMA: Bio joj je velika podrška u najtežim trenucima
Luna Đogani na društvnoj mrži Instagram oprostila se od svekra Dobrivoja Miljkovića, oca Marka Miljkovića, koji je preminuo.
- Dragi naš Bibo, počivajte u miru, hvala vam za svaki lep trenutak - napisala je uz njegovu fotografiju.
Marko se oprostio emotivnim rečima od oca
Podsetimo, Marko Miljković je na društvenim mrežama objavio tužnu vest. Bivši učesnik rijalitija je okačio crno-belu sliku na kojoj je sa ocem, a ispod je napisao:
- Čuvaj mamu. Tri godine je sama. Počivajte u miru, voli vas sin.
Dugo se polemisalo o tome u kakvom je Marko odnosu sa ocem, s obzirom na to da se on nije previše pojavljivao u javnosti, dok je majka Nedeljka, koja je preminula pre tri godine, sa druge strane, često bila prisutna u medijima zbog njegovog učešća u rijalitiju.
Naime, jedina izjava koju je Markov otac Dobrivoje dao u medijima, desila se kada mu je dao podršku u vezi sa Lunom Đogani, sa kojom je tada počeo da se zbližava.
- Marko voli Lunu sigurno! Video sam i na televiziji, a i sam mi je pričao. Ona bi kod njega živela kao carica, ali ne sme da laže, vara i gleda u drugoga. Ne ulazim u to da li je ona njega prevarila sa Gastozom, ali morala bi da ispoštuje Marka hiljadu posto - rekao je Markov otac, kog Miljković nije puno pominjao, a šuškalo se da nije blizak za ocem koliko sa majkom - pričao je on tada.