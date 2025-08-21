Slušaj vest

Luna Đogani na društvnoj mrži Instagram oprostila se od svekra Dobrivoja Miljkovića, oca Marka Miljkovića, koji je preminuo.

- Dragi naš Bibo, počivajte u miru, hvala vam za svaki lep trenutak - napisala je uz njegovu fotografiju.

Preminuo otac Marka Miljkovića Foto: Pritnscreen/Instagram

Marko se oprostio emotivnim rečima od oca

Podsetimo, Marko Miljković je na društvenim mrežama objavio tužnu vest. Bivši učesnik rijalitija je okačio crno-belu sliku na kojoj je sa ocem, a ispod je napisao:

- Čuvaj mamu. Tri godine je sama. Počivajte u miru, voli vas sin.

Marku Miljkoviću umro otac Foto: Instagram

Dugo se polemisalo o tome u kakvom je Marko odnosu sa ocem, s obzirom na to da se on nije previše pojavljivao u javnosti, dok je majka Nedeljka, koja je preminula pre tri godine, sa druge strane, često bila prisutna u medijima zbog njegovog učešća u rijalitiju.

Naime, jedina izjava koju je Markov otac Dobrivoje dao u medijima, desila se kada mu je dao podršku u vezi sa Lunom Đogani, sa kojom je tada počeo da se zbližava.