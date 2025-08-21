Slušaj vest

Marko Miljković danas je na društvenim mrežama objavio tužne vesti i otkrio da mu je preminuo otac.

Prazna kuća

Bivši rijaliti učesnik pre tri godine je ostao bez majke, a porodična kuća u Brusu gde je odrastao, ostala je potpuno prazna.

Kuća je bila stara i bez fasade, ali je Marko u jednom trenutku malo sredio. Miljković je dolazio u Brus koliko su mu obaveze to dozvoljavale.

Rodna kuća Marka Miljkovića Foto: Printscreen/Pink

Markovi roditelji nisu voleli da se pojavljuju u javnosti, ali samo jednom prilikom se njegova majka ukljućila u Premijeru i govorila o svom sinu kada je publika prvi put imala prilike da vidi i rodnu kuću uživo.

Tuga

Na društvenim mrežama Miljković se oprostio od svog oca potresnim rečima.

- Čuvaj mamu. Tri godine je sama. Počivajte u miru, voli vas sin.

Ubrzo se oglasila i Luna koja je napisala emotivne reči svom svekru.

- Dragi naš Bibo, počivajte u miru, hvala vam za svaki lep trenutak - napisala je uz njegovu fotografiju.

Luna Đogani i Marko Miljković  Foto: Petar Aleksić, Pritntscreen, ATAIMAGES

Izgubio majku pre tri godine

Podsetimo, majka rijaliti učesnika Marka Miljkovića Nedeljka Miljković, preminula je iznenada pre tri godine u Brusu. Marko se od nje tada oprostio emotivnom porukom, kao i njegova supruga Luna Đogani, koju je Nedeljka mnogo volela.

