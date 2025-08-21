Emirova devojka Ema je najlepša Mostarka i fotomodel BiH

Slušaj vest

Pevač Emir Aličković, poznat kao Emir Lapsus, pokazao je devojku Emu Meškić. Oni su zajedno došli na Sarajevo film festival, čije glavni sponzor UNIQA osiguranje, da pogledaju film "Bog neće pomoći" rediteljke Hane Jušić.

- Drugi put sam na festivalu. Gledaću svake godine da dođem i pogledam šta ima novu u svetu filma. Sada sam uspeo da ugrabim jedan slobodan dan – kaže Emir za Kurir.

Devojka najlepši fotomodel BiH

1/7 Vidi galeriju Emir Lapsus s devojkom Foto: Boba Nikolić

Pevačeva devojka Ema Meškić, kako prenose bosanski mediji, nosi titulu najljepše Mostarke i fotomodela Federacije BiH. Diplomirana je babica, budući magistar zdravstvenog menadžmenta, koji prati nekoliko hiljada ljudi na Instagramu, gde svakodnevno

objavljuje sadržaj.

- Ema je moja devojka – pomalo stidljivo je priznao pevač koji je pre nekoliko dana doživeo neprijatnost jer je pre premijere njegova neobjavljena pesma izašla na društvenim mrežama.

- Do kraja godine izlazi još jedna nova pesma. Voleo bih da snimim i duet sa nekom koleginicom. Ima više njih na listi želja – rekao je pevač.

Posla manje nego ranije

Cela estrada se ovog leta žali da nema dovoljno posla, ali on, kaže, da sasvim dobro radi.

Emir Lapsus se zaljubio Foto: Promo

- Radim. Samo danas nemam obaveza, a za vikend sam već na putu. Posla je manje nego prošle godine. Ne žalim se – završava Aličković.

Zvao Radu Manojlović u tri ujutru dok je bila s dečkom

Podsetimo, Rada Manojlović se jednom prilikom prisetila anegdote sa Emirom kad ju je zvao u tri ujutru dok je ona bila sa tadašnjim dečkom Harisom Berkovićem.

- Emir Lapsus je poludeo tih dana, ja ga puno pozdravljam ovom prilikom, ali je on mene zvao u 3 ujutru na video poziv, a ja sa Harisom i kažem sta je ovom Emiru, mi nismo uopšte bliski, a onda ga je Haris zvao i pitao o čemu se radi odakle tolika bliskost i sloboda između nas dvoje, ne bi to ništa bilo da Haris nije video - ispričala je tada Rada za Najportal.