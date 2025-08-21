Slušaj vest

Popularni bračni par, influenseri i bivši učesnici rijalitija Marko Miljković i Luna Đogani kupili su nedavno plac na selu i tamo planiraju da izgrade vikendicu u koju će odlaziti kada požele da se sklone od gradske vreve.

Miljković je pre skoro dve godine odlučio da tastu Gagiju Đoganiju pokaže imanje koje su pazarili u banatskom selu Mramorak, ali i da proveri kako napreduju radovi na njihovoj vikendici, koja ima i bunar u dvorištu, a sve je to objavio na njegovom i Luninom zajedničkom kanalu na Jutjubu.

- Imaćemo dečiju sobu veliku, dve spavaće malo dalje od ulice, ima dosta da se radi - započeo je Marko da objašnjava Gagiju, pa nastavio:

1/4 Vidi galeriju Plac i vikendica Lune i Marka Foto: Printscreen/Sikter tube

- Veliki je plac, planiramo i da napravimo bazen. Plac ima 17 ari, veliko kao fudbalski teren.

- Imaćemo i veliko kupatilo, a dnevni boravak će biti bruka, imaće tu i kuhinju. Dnevni je veličina jednog stana. Plan je i da u njoj napravimo kamin. U dvorištu ću napraviti kapiju koja se otvara klikom na dugme.

1/15 Vidi galeriju Luna Đogani i Marko Miljković Foto: Petar Aleksić, Pritntscreen, ATAIMAGES

Podsetimo, rijaliti par Luna Đogani i Marko Miljković su 2019. godine otpočeli svoju ljubavnu priču u "Zadruzi", nakon čega su nastavili da se zabavljaju i u spoljnom svetu. Ubrzo posle su se i venčali, a svoj brak su krunisali naslednicama.

Tuga u porodici Miljković

Marko Miljković je na društvenim mrežama objavio tužnu vest. Bivši učesnik rijalitija je okačio crno-belu sliku na kojoj je sa ocem, a ispod je napisao:

- Čuvaj mamu. Tri godine je sama. Počivajte u miru, voli vas sin.

Preminuo otac Marka Miljakovića Foto: Printscreen/Instagram

Izgubio majku pre tri godine

Podsetimo, majka rijaliti učesnika Marka Miljkovića Nedeljka Miljković, preminula je iznenada pre tri godine u Brusu. Marko se od nje tada oprostio emotivnom porukom, kao i njegova supruga Luna Đogani, koju je Nedeljka mnogo volela.

Marko i Luna u noćnom provodu: