Nekadašnji fudbaler Darko Dujić i njegova bivša supruga Jelena Stožinić napravili u skandal u stanu gde su nekada zajedno živeli. Upravo u porodičom domu gde su svili ljubavno gnezdo došlo je do sukoba između bivših supružnika.

Netrpljivost je bila jaka

Nezvanično, sukob je,navodno, izbio jer je njegova bivša supruga, nekadšnja rijaliti zvezda došla da uzme njihovo zajedničko dete, ali joj on to nije dozvolio.

Ona je tvrdila da na to ima pravo po presudi suda.

Nakon kraće svađe bivših supružnika navodno je došlo do njihovog fizičkog obračuna.

1/5 Vidi galeriju Skandal u stanu Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Kurir

Policija je morala hitno da reaguje

Nezvanično, Jelena je Darka odgurnula i gađala vaznom, a da Darko nju udario rukom u glavu i bacio na krevet, prenose mediji.

O tome da li će i protiv koga biti podneta prijava izjasniće se nadležno tužilaštvo!

Manekenka Jelena Stožinić i nekadašnji fudbaler "Napretka" Darko Dunjić sklopili građanski brak. Njih dvoje su dobili sina, a venčanju su prisustvovali kumovi Lara Đorđević i Slobodan Ćirković, rodbina i prijatelji.

Mlada je bila veoma uzbuđena, a posle izgovorenog sudbonosnog „da“ usledio je i prvi bračni poljubac, koji je pozdravljen aplauzima, a potom je palo i čestitanje.

- Mnogo sam uzbuđena, nekoliko noći nisam spavala. Od uzbuđenja ne mogu ni da pričam kako bi trebalo. Moj muž i ja jedva čekamo da nam se rodi sin, on će biti tajin fudbaler. Nismo želeli da pravimo pompeznu svadbu, pozvali smo samo ljude do kojih nam je mnogo stalno i koji su nam bitni - rekla je Jelena tada za Kurir.

Telegraf