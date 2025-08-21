Slušaj vest

Bivša manekenka i učesnica rijalitija Jelena Stožinić našla se u jeku skandala zbog sukoba sa bivšim suprugom Darokm Dunjićem. Naime, kako prenose mediji, Jelena je došla u stan bivšeg Darka po njihovo dete, ali joj ga on nije dao. Nakon kraće svađe bivših supružnika navodno je došlo do njihovog fizičkog obračuna.

Nezvanično, Jelena je Darka odgurnula i gađala vaznom, a da Darko nju udario rukom u glavu i bacio na krevet, prenose mediji.

1/4 Vidi galeriju Venčanje Jelene Stožinić i Darka Dunjića Foto: Kurir

Podsetimo, Jelena još kao devojčica počela je da se bavi manekenstvom. Sa 14 godina je već otišla u Milano, a radila je i širom sveta. Domaćoj publici je ostala u sećanju kao borbena lepotica iz "Farme". U tom rijalitiju boravila je sa Tinom Ivanović, Zlatom Petrović, Ekremom Jevrićem... Ored kamerama nije prezala i da pokaže najdublje emocije.

Osim brojnim raspravama i svađama, ogromnu pažnju privukla je i kao lepotica na čije čari Bane Janković nije ostao imun. Tada, on i pevačica Katarina Živković bili su par, ali Jelena je i te kako stala između njih dvoje.