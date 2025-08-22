Slušaj vest

Pred Anastasijom i Nemanjom Gudeljom su, kako zasad stvari stoje, nove životne prilike. Srpski fudbalski reprezentativac i zet Svetlane Cece Ražnatović mogao bi uskoro da pojača Ajaks iz Amsterdama, pa se bračni par, po svemu sudeći, uskoro seli u zemlju lala.



Ime tridesettrogodišnjeg kapitena Sevilje na vrhu je liste želja slavnog kluba iz Holandije, i to već uveliko prenose španski i holandski mediji. Na vodenicu Ajaksa ide činjenica da Gudelju ističe ugovor s fudbalskim klubom čije boje još uvek brani u junu 2026. godine, a u medijima se pominje da bi holandski klub mogao da plati dva miliona evra za njegovu slobodu.

Složni u svakoj situaciji

1/5 Vidi galeriju Supružnici su pred novim životnim izazovom Foto: Printscreen Instagram



Takođe, Sevilja ima finansijskih problema zbog strogog ograničenja plata u La ligi. Klubu je trenutno dozvoljeno da registruje samo 12 igrača za ovu sezonu. Ukoliko bi se ostvario transfer, to bi značilo Gudeljov povratak u Holandiju posle osam godina. A s Nemanjom ide i njegova lepša polovina, s kojom već, kako saznajemo, gleda stan u Amsterdamu u kom bi živeli ako do ovog transfera dođe.

Podsetimo, oni su nedavno kupili vilu od nekoliko miliona evra u Sevilji koja odiše komforom i luksuzom, o čemu smo već pisali. Kako kaže naš izvor, ukoliko se presele u Holandiju, u Španiju će odlaziti kad god im obaveze to dozvole.

Gledaju šta im je bolje

- Nemanja je odličan igrač i dobio je sjajnu ponudu. To su one ponude koje se ne odbijaju. Supružnici već gledaju nekretnine i biraju lokaciju za svoj predstojeći život u Holandiji. Njih dvoje sve rade zajedno i ništa ne prepuštaju slučaju, a imaju podršku porodice. Sevilja je za Anastasiju i Nemanju posebno mesto, naravno pored Trebinja i Beograda. Tamo im je dom i uvek će rado da žive i borave u Španiji, ali Holandija je nov izazov. Anastasija je u svemu uz supruga i čeka se konačna odluka koja će uskoro da bude doneta - priča naš izvor.

Inače, bivši fudbaler NAK Brede i AZ Alkmara odigrao je ukupno 59 utakmica za Ajaks između 2015. i 2017. godine.