Našli se u kafiću na Vračaru

Da nije sportista, Miloš Teodosić bi komotno mogao da bude, na primer, nastavnik u školi ili pak profesor na fakultetu. Jednog od najvećih košarkaša svih vremena sreli smo u kafiću na Vračaru, i to s kolegom Nemanjom Nedovićem.

Nemanja je beležio sve što mu je Teo pričao Foto: Kurir

Zaseli zajedno usred bela dana

Teo je Nedi stručno objašnjavao poslovne prilike u sportu. U prilog tome svedoči fotografija koju je napravio naš izvor koji se u tom trenutku zadesio na istom mestu s košarkašima.

Jasno se vidi rokovnik ispred Nedovića dok mu iskusni plejmejker objašnjava. Inače, njih dvojica, pored toga što su bili saigrači, sada su u zajedničkom biznisu.

Iskusan i dobar prijatelj

Poznato je da Teodosić, koji je nedavno otišao u penziju, izbegava medijska pojavljivanja i eksponiranje, uglavnom daje samo izjave posle utakmica ili intervjue za klupski sajt, pa je mnogima neostvarena želja da ga dovedu kao gosta.

Nedović je nedavno bio sagovornik u podkastu "Kod Luke i Kuzme", gde je otkrio mnogo zanimljivih detalja iz svlačionice crveno-belih. Jedan od njih se odnosi baš na Teodosića, koga je opisao kao pravog lidera kako na terenu, tako i u trenucima slavlja.

Druženje u kafiću

Otkrio detalje o kolegi

Nedović je istakao da je Teo najveseliji u društvu, ali da postoji jedno pravilo koje je naučio - ne ide se s Teodosićem van Beograda ako krene s rakijom.

- Ako krene s rakijom, završićete van Beograda. Jedno pravilo - ne idi s Teom van Beograda. To sam naučio - rekao je kroz smeh Nedović.