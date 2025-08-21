MILOŠ TEODOSIĆ DRŽI ČAS NEMANJI NEDOVIĆU! Košarkaši se sastali u kafiću, pa krenulo predavanje! Kurir paparaco
Da nije sportista, Miloš Teodosić bi komotno mogao da bude, na primer, nastavnik u školi ili pak profesor na fakultetu. Jednog od najvećih košarkaša svih vremena sreli smo u kafiću na Vračaru, i to s kolegom Nemanjom Nedovićem.
Zaseli zajedno usred bela dana
Teo je Nedi stručno objašnjavao poslovne prilike u sportu. U prilog tome svedoči fotografija koju je napravio naš izvor koji se u tom trenutku zadesio na istom mestu s košarkašima.
Jasno se vidi rokovnik ispred Nedovića dok mu iskusni plejmejker objašnjava. Inače, njih dvojica, pored toga što su bili saigrači, sada su u zajedničkom biznisu.
Iskusan i dobar prijatelj
Poznato je da Teodosić, koji je nedavno otišao u penziju, izbegava medijska pojavljivanja i eksponiranje, uglavnom daje samo izjave posle utakmica ili intervjue za klupski sajt, pa je mnogima neostvarena želja da ga dovedu kao gosta.
Nedović je nedavno bio sagovornik u podkastu "Kod Luke i Kuzme", gde je otkrio mnogo zanimljivih detalja iz svlačionice crveno-belih. Jedan od njih se odnosi baš na Teodosića, koga je opisao kao pravog lidera kako na terenu, tako i u trenucima slavlja.
Druženje u kafiću
Otkrio detalje o kolegi
Nedović je istakao da je Teo najveseliji u društvu, ali da postoji jedno pravilo koje je naučio - ne ide se s Teodosićem van Beograda ako krene s rakijom.
- Ako krene s rakijom, završićete van Beograda. Jedno pravilo - ne idi s Teom van Beograda. To sam naučio - rekao je kroz smeh Nedović.