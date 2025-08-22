Slušaj vest

Bivša manekenka, a sada dizajnerka luksuznog nakita, pre nekoliko godina postala je jedna od najbogatijih Srpkinja kada se udala za osnivača Gugla, s kojim je dobila blizance.

Zvezda devedesetih svoj život vodi daleko od očiju javnosti u Americi i o njenom privatnom životu se veoma malo zna. Tako šira javnost verovatno ne bi ni saznala da je pre nekoliko dana u tajnosti boravila u susednoj državi, gde je obavljen sveti čin krštenja njene dece Zoi Mej i Kai Nikole, da ona sama nije podelila nekoliko fotografija s ceremonije i intimne proslave na svom Instagram profilu.

Naš izvor iz Crne Gore otkriva nam sve detalje gala slavlja na kome su se okupili predstavnici svetskog džet-seta.

1/7 Vidi galeriju Krštenje dece Ivane Berendike Foto: Printscreen Insatgram

- Ivana je sa suprugom i decom došla u Crnu Goru privatnim avionom pre otprilike nedelju dana. Pre samog krštenja blizanaca, oni su porodično uživali u lepotama susedne države. Obilazili su razna mesta, bili su i u Kotoru, na Mamuli, Žanjicama... Oni su u Crnu Goru doputovali iz Italije, gde su proveli nekoliko dana. Sve vreme su se vešto krili da mediji ne bi saznali da su tu, pa je Ivana i fotografije objavljivala naknadno, a ne u realnom vremenu, kako ih neko ne bi uslikao ili snimio. Njima je privatnost oduvek bila na prvom mestu, pa je tako bilo i ovog puta. Pre krštenja njihove dece Berendika je kumovala na jednom krštenju na Žanjicama - priča naš izvor, pa otkriva detalje porodične intimne ceremonije:

Foto: Printscreen/Instagram

- Svim gostima koji su bili pozvani na krštenje bio je obezbeđen privatni avion i smeštaj u jednom od najluksuznijih hotela na Crnogorskom primorju. Sam sveti čin obavljen je u Crkvi Svetog mučenika Stanka u manastiru Ostrog. Decu je krstio dežurni jeromonah, a blizanci su bili, kako crkveni kanoni i nalažu, u belom. Nakon primanja svete tajne, oni su svi zajedno otputovali na ostrvo Gospa od Milosti. Tamo je na bajkovitom imanju u okviru ostrva organizovana i svečana večera. Berendika i muž su tim povodom zakupili celo ostrvo i imanje kako tog dana niko sem njih ne bi imao pristup toj lokaciji. Naravno, da bi sve prošlo kako treba, angažovali su i veliki broj pripadnika privatnog obezbeđenja. Na meniju je bilo i od ptice mleko, a gostima je hranu pripremao čuveni kuvar koji radi u restoranu koji je ovenčan Mišlenovom zvezdicom. Na slavlju su mahom bili ljudi iz svetskog džet-seta nepoznati javnosti, ali i glumica Marija Karan, koja se godinama druži sa Ivanom - završava izvor.

1/6 Vidi galeriju Gala slavlje Ivane Berendike Foto: Printskrin Instagram, Pritnsceen/Instagram

Podsetimo, Ivana se za 20 godina starijeg Tomasa udala 2005. godine na Bahamima, a blizanci su došli na svet 2016. godine.

- Nisam bila od onih devojčica koje su maštale o princu na belom konju. Čini mi se da sam uvek bila racionalnija od drugih, pa mi se dogodilo da dobijem ono o čemu nisam ni razmišljala. Tomas je u svemu na neki način nadmoćniji od mene, što mom balkanskom mentalitetu veoma prija. Imala sam nešto više sreće nego drugi. Pored mene je muškarac slobodnog duha, avanturista koji vapi za izazovima. Tomas obožava egzotična putovanja i ekstremne sportove. Otvoren je i voli sve da proba, a to nas je i spojilo. Oboje smo radoznali, želimo da otkrivamo nove zemlje i kulture. Upoznala sam ga kada sam imala 25 godina i već tada prošla sam mnogo više od svojih vršnjakinja. On je bio sve ono što mi je u tom trenutku trebalo. Upravo njegove godine, znanje, mudrost i harizma učinili su da se istinski zaljubim - rekla je Ivana svojevremeno za domaće medije.

Foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs

Modelsice završile u "Slagalici":