Martina Vrbos gostovala je nedavno u emisiji "Nije sve tako crno" i govorila o svom životu potpuno iskreno i bez zadrške. Otkrila je deo detinjstva, odrastanja, majčinstva i dopustila da je publika upozna u pravom svetlu.

Martina je progovorila o najlepšoj ulozi u životu i otkrila kako biti srećna i dobra majka a ne odreći se svojih životnih potreba.

"Naučila sam ih da igraju moju igru"

- Moji prioriteti se nisu promenili. Ja sam samoj sebi uvek prioritet. Nenaspavana ja, nervozna ili umorna, odmah se odrazi na moju decu. Mnogi ljudi su uplašeni jer su sve poruke o roditeljstvu užasne. Sve je prirodno i ne treba ti nikakav priručnik za to - rekla je i dodala:

- Volela bih ovom prilikom da dam neku suvislu poruku... Moj muž je sa oko 24 godine dobio decu sa mnom, a izjavio je da bi imao i sa 18 godina da je znao da je tako lako. Moja deca su stalno uz mene, ja sam njihova mama i bitno je da su sa mnom. Moja Mila je snimala sa mnom spot, bila je očarana. Malo sam glumila sirenu, puzala po podu - rekla je Vrbos kroz osmeh i otkrila:

- Naučila sam ih da igraju moju igru. Oni mene odgajaju i oni mene uče da budem najbolja majka na svetu. Neću da izgubim sebe, ja samo imam svoja dva pačeta i to je to. Imajte što više dece ako možete... Žena ne treba da bude rob dece, muža ili bilo čega. Pojam "mama je mama" je glupost, to je podeljen posao. On je napravio decu, ja sam ih rodila, mi smo zajedno roditelji. I važno je biti tata isto koliko i mama. Ne mislim da treba tući decu, ali treba neke granice da se postave. Ja sam onaj zastareli sistem, kao mene kada tata ućuti nasred ulice kad sam bila mala, njegova reč je amin... Posle 18. godine neka žive svoj život, a dok su kod mene moraće da poštuju moja pravila.

Spekulacije o poslu u Americi

Martina je odlučila da stavi tačku na spekulacije o njenom životu u Americi i otkrije kako je zaista izgledala njena tačka u striptiz baru o kome se godinama govorilo.

- Sa 19 godina sam otišla u Ameriku da snimim moj prvi album "Sve moje boje". Otišli smo u Filadefiju i Njujork, ali sam ja boravak malo produžila. Taj striptiz klub je tipičan striptiz klib, ali u Americi nije sve tako tipično. Bilo je tu svega, grudnjaka i devojaka, ali na prvom mestu muzičkih tačaka i pevanja, gde sam ja bila neophodna - pričala je Martina i dodala:

- Da zauvek stavimo tačku na te priče, ja sam imala svoju tačku, nisam se skidala. Pa stvarno sa 78 kilograma kako tačno da se "naberem" na šipku. Dolazile su razne poznate ličnosti, kao kod nas kad bi dolazili tajkuni. To je bio andergraund klub gde su dolazili bogati glumci, pevači, gde je bilo intimno i drugačije, tu su samo najbolji mogu da uđu. Bila sam ocepljena od srama i kucala sam od kluba do kluba ne bi li pitala gde mogu da pevam. Takva sam i dan danas iako tako ne izgleda. Napravila sam zid koji je samo štit od svega što može da me povredi. Ja plačem, stalno plačem. Ako se posvađam sa prijateljicom, ako mi dete plače, stalno. Ja sam objasnila plakanje... Jedina razlika između mene i drugih žena koje plaču je što moja suza padne na tipku klavira i nastane pesma.

