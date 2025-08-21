MARINA VISKOVIĆ UŠLA U KUPAĆI PA UPERILA KAMERU KA TELU! Pevačica pokazala da nikad bolje nije izgledala, a tek da vidite ove obline (FOTO)
Pevačica Marina Visković danima već kači fotografije sa mora, a poslednjom je digla veliku prašinu .
Pevačica je pokazala vitko telo, a bujne grudi prekrila je kosom na snimku.
Koliko su fanovi bili opčinjeni Marininom figurom svedoče komentari ljudi koji su pisali na koji način uspeva da pored svih obaveza stigne i da trenira, te je pisala ljudima da je ključ u dobroj organizaciji.
Rešila da vrati prirodni izgled lica
Inače, Marina je odlučila da nedavno hirurškim putem ukloni biopolimer iz usana, a sada je objavila i prvu fotografiju nakon intervencije i pokazala kako joj izgledaju usne izbliza.
Jasno se naime, vidi njen osvežen i znatno prirodniji izgled, iako joj se još vide konci od nedavne operacije, što pokazuje da je proces oporavka u toku.
Pratioci su joj na društvenim mrežama uputili brojne reči podrške i komplimenata.
Marina je u više navrata isticala da joj je zdravlje prioritet, a sada je jasno pokazala da joj ni estetika više nije po svaku cenu.
Pogledajte dodatni snimak: