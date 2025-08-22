Slušaj vest

Vesna i Đole Đogani izgubili su sve živce dok su čekali let za Crnu Goru.

Foto: Privatna Arhiva

Naš paparaco uslikao je ovaj ljubavni par na beogradskom aerodromu, a bilo je vidno da su nervozni jer su nekoliko sati čekali da se ukrcaju u avionkoji je kasnio.

I Vesna i Đole su šetali gore-dole na gejtu dok su ih ostali saputnici radoznalo gledali, što njima nije predstavljalo nikakav problem.

Foto: Privatna Arhiva

Inače, njih dvoje su gotovo celu letnju sezonu proveli porodično na Crnogorskom primorju. Oni su i ove godine letovali u jednom od najskupljih hotela, gde su proveli puna dva meseca. Nakon opuštanja vratili su se u Beograd, ali su opet morali da otputuju zbog obaveza koje su imali.

Kako smo nedavno pisali, Đoganijevi su za svoje ovogodišnje letovanje izdvojili preko 35.000 evra. Pored toga, oni su imali i dodatne troškove, kao na primer smeštaj za kućne ljubimce.

Podsetimo, malo ko zna da Vesna i Đole, uprkos dugogodišnjoj ljubavi, nikada izgovorili sudbonosno "da", ali i da je glavni krivac za to upravo ona.

Foto: Privatna Arhiva

- Zato što nećemo, ja neću, ne pada mi na pamet! Nažalost, to su neke stvari koje nas ograničavaju. Ljudi se nekako drže toga kao da je to jako važno, prave ogromne svadbe i puno toga tu bude, a život je zapravo ono što se posle dešava. Ranije sam čak imala strah od toga, da bi to možda prekinulo naše trajanje i ljubav, strast i sve ostalo. Sada sam u fazonu da mi to neće potvrditi ljubav i poštovanje. Đole me ne oslovljava sa "supruga" u javnosti, ali znam da me mnogo hvali kada nisam tu, a kada sam tu, kritikuje me - rekla je Vesna svojevremeno za Grand.

Foto: Dragan Kadić

Kurir.rs

Đole i Vesna Đogani na aerodromu: